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Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства - РИА Новости, 05.03.2025
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:31 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kompanija-2003294852.html
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства - РИА Новости, 05.03.2025
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства
Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:31:00+03:00
2025-03-05T20:31:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
производство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры. "ООО "Климатическая компания "ОЗОН", занимающаяся производством крупных вентиляционных систем, и ООО "ГТК", предоставляющая нефтесервисные услуги, пройдут программу повышения производительности труда и выстроят производственную систему на принципах бережливого производства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате сотрудничества с экспертами Регионального центра компетенций Фонда развития Югры ожидается повышение производительности труда в пилотных потоках предприятий, сокращение уровня брака, улучшение производственных процессов и условий труда сотрудников.
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производство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Производство
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства

Фонд развития Югры: две компании освоили методики бережливого производства

© Фото : Фонд развития ЮгрыНижневартовская компания начала осваивать методики бережливого производства
Нижневартовская компания начала осваивать методики бережливого производства - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Фонд развития Югры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры.
"ООО "Климатическая компания "ОЗОН", занимающаяся производством крупных вентиляционных систем, и ООО "ГТК", предоставляющая нефтесервисные услуги, пройдут программу повышения производительности труда и выстроят производственную систему на принципах бережливого производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате сотрудничества с экспертами Регионального центра компетенций Фонда развития Югры ожидается повышение производительности труда в пилотных потоках предприятий, сокращение уровня брака, улучшение производственных процессов и условий труда сотрудников.
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