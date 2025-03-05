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Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства - РИА Новости, 05.03.2025
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства
Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:31:00+03:00
2025-03-05T20:31:00+03:00
2025-03-05T20:31:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
производство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры. "ООО "Климатическая компания "ОЗОН", занимающаяся производством крупных вентиляционных систем, и ООО "ГТК", предоставляющая нефтесервисные услуги, пройдут программу повышения производительности труда и выстроят производственную систему на принципах бережливого производства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате сотрудничества с экспертами Регионального центра компетенций Фонда развития Югры ожидается повышение производительности труда в пилотных потоках предприятий, сокращение уровня брака, улучшение производственных процессов и условий труда сотрудников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
производство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Производство
Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства
Фонд развития Югры: две компании освоили методики бережливого производства
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры.
"ООО "Климатическая компания "ОЗОН", занимающаяся производством крупных вентиляционных систем, и ООО "ГТК", предоставляющая нефтесервисные услуги, пройдут программу повышения производительности труда и выстроят производственную систему на принципах бережливого производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате сотрудничества с экспертами Регионального центра компетенций Фонда развития Югры ожидается повышение производительности труда в пилотных потоках предприятий, сокращение уровня брака, улучшение производственных процессов и условий труда сотрудников.