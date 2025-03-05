https://ria.ru/20250305/kompanija-2003294852.html

Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства

Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства - РИА Новости, 05.03.2025

Две компании из Югры начали осваивать методики бережливого производства

Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T20:31:00+03:00

2025-03-05T20:31:00+03:00

2025-03-05T20:31:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003294234_0:178:768:610_1920x0_80_0_0_8cccb37be7b3bdc6916a5dc814df9cdc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Две компании из Ханты-Мансийского автономного округа начали осваивать методики бережливого производства, сообщает Фонд развития Югры. "ООО "Климатическая компания "ОЗОН", занимающаяся производством крупных вентиляционных систем, и ООО "ГТК", предоставляющая нефтесервисные услуги, пройдут программу повышения производительности труда и выстроят производственную систему на принципах бережливого производства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате сотрудничества с экспертами Регионального центра компетенций Фонда развития Югры ожидается повышение производительности труда в пилотных потоках предприятий, сокращение уровня брака, улучшение производственных процессов и условий труда сотрудников.

https://ria.ru/20250117/firma-1994287767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

производство