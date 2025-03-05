https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции - РИА Новости, 05.03.2025
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции
Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:29:00+03:00
2025-03-05T14:29:00+03:00
2025-03-05T14:48:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Вклад органов внутренних дел в обеспечение правопорядка находит свою оценку и со стороны граждан. Об этом свидетельствует уровень доверия к полиции, который, по данным различных независимых источников, на протяжении многих лет остается достаточно высоким", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.
https://ria.ru/20250305/mvd-2003210370.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Безопасность
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции
Колокольцев: уровень доверия россиян к полиции остается высоким