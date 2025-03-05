https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html

Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции

Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции - РИА Новости, 05.03.2025

Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции

Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:29:00+03:00

2025-03-05T14:29:00+03:00

2025-03-05T14:48:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Вклад органов внутренних дел в обеспечение правопорядка находит свою оценку и со стороны граждан. Об этом свидетельствует уровень доверия к полиции, который, по данным различных независимых источников, на протяжении многих лет остается достаточно высоким", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.

https://ria.ru/20250305/mvd-2003210370.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность