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Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции - РИА Новости, 05.03.2025
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14:29 05.03.2025 (обновлено: 14:48 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции - РИА Новости, 05.03.2025
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции
Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:29:00+03:00
2025-03-05T14:48:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Вклад органов внутренних дел в обеспечение правопорядка находит свою оценку и со стороны граждан. Об этом свидетельствует уровень доверия к полиции, который, по данным различных независимых источников, на протяжении многих лет остается достаточно высоким", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Безопасность
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции

Колокольцев: уровень доверия россиян к полиции остается высоким

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница полиции
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уровень доверия населения РФ к полиции на протяжении многих лет остается достаточно высоким, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Вклад органов внутренних дел в обеспечение правопорядка находит свою оценку и со стороны граждан. Об этом свидетельствует уровень доверия к полиции, который, по данным различных независимых источников, на протяжении многих лет остается достаточно высоким", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Безопасность
 
 
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