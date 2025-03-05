https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003200384.html
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов - РИА Новости, 05.03.2025
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов
Число преступлений, совершенных ранее судимыми, в 2024 году сократилось на 17%, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:13:00+03:00
2025-03-05T14:13:00+03:00
2025-03-05T14:20:00+03:00
россия
происшествия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число преступлений, совершенных ранее судимыми, в 2024 году сократилось на 17%, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Для усиления контроля за поднадзорными совместно с правительством Москвы апробируется специальное мобильное приложение. Также изучается возможность применения аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации и видеоаналитики. Как результат принятия этих и иных мер мы видим, что по итогам года количество преступлений, совершенных ранее судимыми, сократилось на 17%", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владимир путин
Россия, Происшествия, Владимир Путин
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов
Колокольцев: число рецидивных преступлений за год сократилось на 17 процентов