Рейтинг@Mail.ru
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 05.03.2025 (обновлено: 14:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003200384.html
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов - РИА Новости, 05.03.2025
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов
Число преступлений, совершенных ранее судимыми, в 2024 году сократилось на 17%, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:13:00+03:00
2025-03-05T14:20:00+03:00
россия
происшествия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число преступлений, совершенных ранее судимыми, в 2024 году сократилось на 17%, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Для усиления контроля за поднадзорными совместно с правительством Москвы апробируется специальное мобильное приложение. Также изучается возможность применения аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации и видеоаналитики. Как результат принятия этих и иных мер мы видим, что по итогам года количество преступлений, совершенных ранее судимыми, сократилось на 17%", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, владимир путин
Россия, Происшествия, Владимир Путин
Число рецидивных преступлений за 2024 год сократилось на 17 процентов

Колокольцев: число рецидивных преступлений за год сократилось на 17 процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число преступлений, совершенных ранее судимыми, в 2024 году сократилось на 17%, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Для усиления контроля за поднадзорными совместно с правительством Москвы апробируется специальное мобильное приложение. Также изучается возможность применения аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации и видеоаналитики. Как результат принятия этих и иных мер мы видим, что по итогам года количество преступлений, совершенных ранее судимыми, сократилось на 17%", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Вступительное слово Путина на заседании коллегии МВД - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин выразил благодарность сотрудникам МВД
14:16
 
РоссияПроисшествияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала