https://ria.ru/20250305/kapitulyatsiya-2003090090.html

"Масштабное разрушение": в Германии анонсировали капитуляцию Украины

"Масштабное разрушение": в Германии анонсировали капитуляцию Украины - РИА Новости, 05.03.2025

"Масштабное разрушение": в Германии анонсировали капитуляцию Украины

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта станет для Киева капитуляцией, такое мнение выразила бывший главный стратег НАТО... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T02:23:00+03:00

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2025-03-05T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта станет для Киева капитуляцией, такое мнение выразила бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст в эфире немецкого телеканала ZDF."Это не может быть для нас вариантом, потому что эта сделка была бы ничем иным, как капитуляцией Украины", — предупредила она.Эксперт также обвинила американского лидера в том, что его решение о приостановке помощи Украине повлечет за собой подрыв целостности НАТО."На самом деле американцы уже начали масштабное разрушение трансатлантического альянса", — сказала она, отвечая на вопрос о прекращении военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.В Европе же, считает Бабст, должны перестать надеяться на помощь со стороны США и отказаться от ориентации на политику Вашингтона.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратились поставки для ВСУ через военный аэропорт Жешув — главный хаб для перевозки оружия и гуманитарной помощи из Штатов на Украину. По данным СМИ, поставки прекратились около 4:30 мск во вторник.

https://ria.ru/20250305/mir-2003088493.html

https://ria.ru/20250304/vens-2002881509.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, нато