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На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 05.03.2025
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10:00 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kamchatka-2003140331.html
На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка
На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 05.03.2025
На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка
СК на Камчатке проводит проверку по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.03.2025
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происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. СК на Камчатке проводит проверку по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства. "По предварительным данным, в дневное время 5 марта в районе дома по улице Старицына в Петропавловске-Камчатском на 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, напала собака, привязанная к столбу на детской площадке. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Детали произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. Какие именно травмы получил ребенок, не сообщается. По итогам доследственной проверки будет принято решение об уголовном деле.
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камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка

На Камчатке собака напала на восьмилетнюю девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. СК на Камчатке проводит проверку по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства.
"По предварительным данным, в дневное время 5 марта в районе дома по улице Старицына в Петропавловске-Камчатском на 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, напала собака, привязанная к столбу на детской площадке. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Детали произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
Какие именно травмы получил ребенок, не сообщается. По итогам доследственной проверки будет принято решение об уголовном деле.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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