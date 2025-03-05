https://ria.ru/20250305/kamchatka-2003140331.html

На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка

На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 05.03.2025

На Камчатке собака напала на восьмилетнего ребенка

СК на Камчатке проводит проверку по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:00:00+03:00

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2025-03-05T10:00:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. СК на Камчатке проводит проверку по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства. "По предварительным данным, в дневное время 5 марта в районе дома по улице Старицына в Петропавловске-Камчатском на 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, напала собака, привязанная к столбу на детской площадке. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Детали произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. Какие именно травмы получил ребенок, не сообщается. По итогам доследственной проверки будет принято решение об уголовном деле.

https://ria.ru/20250226/sochi-2001756554.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)