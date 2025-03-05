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В январе 2025 года по ОМС проведено 245 тысяч исследований с применением ИИ - РИА Новости, 05.03.2025
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18:18 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/issledovaniya-2003254835.html
В январе 2025 года по ОМС проведено 245 тысяч исследований с применением ИИ
В январе 2025 года по ОМС проведено 245 тысяч исследований с применением ИИ - РИА Новости, 05.03.2025
В январе 2025 года по ОМС проведено 245 тысяч исследований с применением ИИ
В 20 регионах России в январе 2025 года проведено уже 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с помощью ИИ-систем, сообщила заместитель... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:18:00+03:00
2025-03-05T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В 20 регионах России в январе 2025 года проведено уже 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с помощью ИИ-систем, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева на круглом столе "Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта" форума "Здоровое общество". Также в этот период в 10 регионах страны медики использовали искусственный интеллект для более чем 15 тысяч процедур компьютерной томографии грудной клетки. Царева напомнила, что программой госгарантий средние нормативы финансовых затрат на выполнение некоторых видов исследований в системе ОМС установлены с учетом расходов, связанных с применением ИИ. Так, с 2025 года расходы на использование ИИ-систем дополнительно установлены для рентгенографии, флюорографии, а также КТ грудной клетки. Кроме того, в минувшем году в 30 субъектах РФ проводились маммографии с использованием искусственного интеллекта. Объем оказанных услуг составил более 1 миллиона случаев на сумму около 360 миллионов рублей. "Только за первый месяц текущего года объем маммографических исследований с использованием искусственного интеллекта в амбулаторных условиях составил почти 90 тысяч исследований, что на 37 % выше уровня аналогичного периода прошлого года", - добавила Царева, ее слова привели в ФОМС. Она отметила, что расшифровка исследований — это только один из способов, как ИИ может помочь в медицине. С 2023 по 2024 годы в нескольких регионах России пилотировался проект по мониторингу состояния здоровья пациентов с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов - персональных медицинских помощников. Идея проекта заключается в сборе стандартизированной информации о здоровье человека в единой системе, которая позволит лечащему врачу получить доступ ко всей полноте данных конкретного пациента без необходимости изучать дневник наблюдений. "Систематизированные данные... помогут лечащему врачу своевременно реагировать на клинически значимое отклонение показателей конкретного пациента и предотвращать осложнение, а пациенту вовремя получить необходимую медицинскую помощь", - пояснила зампред ФОМС.
https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html
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федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, россия
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Россия
В январе 2025 года по ОМС проведено 245 тысяч исследований с применением ИИ

ФОМС: нормативы затрат на ряд исследований по ОМС учитывают применение ИИ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии в инфекционном отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии в инфекционном отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии в инфекционном отделении для больных коронавирусом
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В 20 регионах России в январе 2025 года проведено уже 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с помощью ИИ-систем, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева на круглом столе "Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта" форума "Здоровое общество".
Также в этот период в 10 регионах страны медики использовали искусственный интеллект для более чем 15 тысяч процедур компьютерной томографии грудной клетки.
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Царева напомнила, что программой госгарантий средние нормативы финансовых затрат на выполнение некоторых видов исследований в системе ОМС установлены с учетом расходов, связанных с применением ИИ. Так, с 2025 года расходы на использование ИИ-систем дополнительно установлены для рентгенографии, флюорографии, а также КТ грудной клетки.
Кроме того, в минувшем году в 30 субъектах РФ проводились маммографии с использованием искусственного интеллекта. Объем оказанных услуг составил более 1 миллиона случаев на сумму около 360 миллионов рублей.
"Только за первый месяц текущего года объем маммографических исследований с использованием искусственного интеллекта в амбулаторных условиях составил почти 90 тысяч исследований, что на 37 % выше уровня аналогичного периода прошлого года", - добавила Царева, ее слова привели в ФОМС.
Она отметила, что расшифровка исследований — это только один из способов, как ИИ может помочь в медицине. С 2023 по 2024 годы в нескольких регионах России пилотировался проект по мониторингу состояния здоровья пациентов с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов - персональных медицинских помощников.
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Идея проекта заключается в сборе стандартизированной информации о здоровье человека в единой системе, которая позволит лечащему врачу получить доступ ко всей полноте данных конкретного пациента без необходимости изучать дневник наблюдений.
"Систематизированные данные... помогут лечащему врачу своевременно реагировать на клинически значимое отклонение показателей конкретного пациента и предотвращать осложнение, а пациенту вовремя получить необходимую медицинскую помощь", - пояснила зампред ФОМС.
 
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