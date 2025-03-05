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Ирландия может направить на Украину спецназ, пишет Irish Times - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 05.03.2025 (обновлено: 22:42 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/irlandiya-2003305233.html
Ирландия может направить на Украину спецназ, пишет Irish Times
Ирландия может направить на Украину спецназ, пишет Irish Times - РИА Новости, 05.03.2025
Ирландия может направить на Украину спецназ, пишет Irish Times
Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом, такая мера может быть принята якобы... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:41:00+03:00
2025-03-05T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ирландия
украина
киев
оон
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом, такая мера может быть принята якобы для защиты посольства в Киеве, сообщила в среду газета Irish Times. Ранее правительство Ирландии одобрило законопроект, который позволит задействовать военных в миротворческих миссиях без санкции СБ ООН. Документ, которому теперь предстоит пройти через парламент, также предусматривает изменения в задействовании солдат для ряда небоевых операций, в том числе для обеспечения защиты посольств. "Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц", - говорится в статье. Речь идет об армейских рейнджерах, особом военном подразделении, которое считается самым высококвалифицированным в вооруженных силах Ирландии, пишет Irish Times. Как напоминает газета, Дублин намеревался задействовать членов этого спецподразделения для защиты ирландских чиновников на Украине ещё в 2022 году, после того как Ирландия возобновила работу своего посольства. Однако тогда юристы указали правительству на отсутствие законных оснований для подобных действий, и ирландская дипмиссия осталась без официально предоставленной группы личной охраны, сообщает издание. В итоге МИД Ирландии пришлось заключить контракт с частной компанией для охраны своего посла в Киеве и других сотрудников посольства. Отсутствие юридических оснований также мешало армейским рейнджерам сопровождать высокопоставленных членов правительства в ходе визита на Украину, эту роль пришлось на себя взять полицейскому спецподразделению быстрого реагирования, сказано в материале. Принятие нового законопроекта ознаменует конец так называемому механизму "тройного замка", согласно которому для отправки за рубеж более 12 ирландских военных требуется одобрение правительства, парламента, а также Совета безопасности или Генассамблеи ООН. Власти Ирландии хотят увеличить до 50 число солдат, которые могут быть развернуты за границей для миротворческих миссий без одобрения парламента, и лишить постоянных членов СБ ООН возможности накладывать вето на подобные решения.
https://ria.ru/20250227/irlandiya-2002055979.html
https://ria.ru/20250227/irlandiya-2002050962.html
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в мире, ирландия, украина, киев, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирландия, Украина, Киев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Ирландия может направить на Украину спецназ, пишет Irish Times

Irish Times: новый закон в Ирландии позволит направить на Украину спецназ

© Fotolia / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Fotolia / Martin Mullen
Флаг Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом, такая мера может быть принята якобы для защиты посольства в Киеве, сообщила в среду газета Irish Times.
Ранее правительство Ирландии одобрило законопроект, который позволит задействовать военных в миротворческих миссиях без санкции СБ ООН. Документ, которому теперь предстоит пройти через парламент, также предусматривает изменения в задействовании солдат для ряда небоевых операций, в том числе для обеспечения защиты посольств.
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"Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц", - говорится в статье.
Речь идет об армейских рейнджерах, особом военном подразделении, которое считается самым высококвалифицированным в вооруженных силах Ирландии, пишет Irish Times.
Как напоминает газета, Дублин намеревался задействовать членов этого спецподразделения для защиты ирландских чиновников на Украине ещё в 2022 году, после того как Ирландия возобновила работу своего посольства. Однако тогда юристы указали правительству на отсутствие законных оснований для подобных действий, и ирландская дипмиссия осталась без официально предоставленной группы личной охраны, сообщает издание. В итоге МИД Ирландии пришлось заключить контракт с частной компанией для охраны своего посла в Киеве и других сотрудников посольства.
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Отсутствие юридических оснований также мешало армейским рейнджерам сопровождать высокопоставленных членов правительства в ходе визита на Украину, эту роль пришлось на себя взять полицейскому спецподразделению быстрого реагирования, сказано в материале.
Принятие нового законопроекта ознаменует конец так называемому механизму "тройного замка", согласно которому для отправки за рубеж более 12 ирландских военных требуется одобрение правительства, парламента, а также Совета безопасности или Генассамблеи ООН. Власти Ирландии хотят увеличить до 50 число солдат, которые могут быть развернуты за границей для миротворческих миссий без одобрения парламента, и лишить постоянных членов СБ ООН возможности накладывать вето на подобные решения.
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