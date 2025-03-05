https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html

Премьер Гренландии прокомментировал намерение Трампа получить остров

Премьер Гренландии прокомментировал намерение Трампа получить остров - РИА Новости, 05.03.2025

Премьер Гренландии прокомментировал намерение Трампа получить остров

Президент США Дональд Трамп должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами, а будущее Гренландии решается жителями острова, заявил премьер Гренландии... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами, а будущее Гренландии решается жителями острова, заявил премьер Гренландии Муте Эгеде, комментируя намерение американского президента "так или иначе" получить остров. Трамп в ходе обращения к конгрессу заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае. Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие, добавив, что США получат Гренландию "так или иначе". По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. "Гренландия наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами, мы - калааллиты (гренландцы - ред.). Американцы и их лидер должны это понять. Мы не продаёмся, и нас нельзя забрать. Поэтому наше будущее решается нами в Гренландии", - написал Эгеде в своём аккаунте в социальной сети Facebook.*В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250305/kanada-2003191170.html

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