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В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 05.03.2025 (обновлено: 22:01 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/gorlovka-2003300009.html
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 05.03.2025
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Горловке, еще двое ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:40:00+03:00
2025-03-05T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Горловке, еще двое ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал о двух мирных жителях, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск."В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника вооруженных формирований Украины на грузовой автомобиль ООО "Торговый дом "Горняк" погиб экспедитор - мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.Он добавил, что двум пострадавшим сотрудникам предприятия оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, по данным главы республики, вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение, котельная, линия электропередачи и четыре автомобиля в Горловке."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.В управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщили, что в результате вооруженной агрессии украинских войск обесточены центр Горловки и село Михайловка.
https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель

Пушилин: при атаке БПЛА на грузовой автомобиль в Горловке погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Горловке, еще двое ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки сообщал о двух мирных жителях, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск.
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Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
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"В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника вооруженных формирований Украины на грузовой автомобиль ООО "Торговый дом "Горняк" погиб экспедитор - мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Он добавил, что двум пострадавшим сотрудникам предприятия оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, по данным главы республики, вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение, котельная, линия электропередачи и четыре автомобиля в Горловке.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
В управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщили, что в результате вооруженной агрессии украинских войск обесточены центр Горловки и село Михайловка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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