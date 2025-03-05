https://ria.ru/20250305/gorlovka-2003300009.html

В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 05.03.2025

В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Горловке, еще двое ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:40:00+03:00

2025-03-05T21:40:00+03:00

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специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Горловке, еще двое ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал о двух мирных жителях, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск."В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника вооруженных формирований Украины на грузовой автомобиль ООО "Торговый дом "Горняк" погиб экспедитор - мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.Он добавил, что двум пострадавшим сотрудникам предприятия оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, по данным главы республики, вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение, котельная, линия электропередачи и четыре автомобиля в Горловке."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.В управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщили, что в результате вооруженной агрессии украинских войск обесточены центр Горловки и село Михайловка.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия