https://ria.ru/20250305/gorlovka-2003152400.html

При обстреле Горловки повреждены детский сад и дом

При обстреле Горловки повреждены детский сад и дом - РИА Новости, 05.03.2025

При обстреле Горловки повреждены детский сад и дом

Здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили повреждены в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил в среду мэр города... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:09:00+03:00

2025-03-05T11:09:00+03:00

2025-03-05T11:09:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили повреждены в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Еще один детский сад получил серьезные повреждения в результате атаки на Центрально-Городской район: выбиты окна, поврежден фасад, побиты помещения изнутри", - написал Приходько. Он отметил, что из-за удара по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки, повреждены гражданские автомобили и многоквартирный дом. Как сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 01.10 до 9.20 мск украинские войска выпустили двенадцать снарядов калибром 155 миллиметров по трем районам Горловки, в том числе три кассетных - по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html

https://ria.ru/20250305/pavlograd-2003152162.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия