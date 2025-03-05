https://ria.ru/20250305/gaza-2003085711.html

Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа

Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа

План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:51:00+03:00

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КАИР, 5 мар - РИА Новости. План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. "План реконструкции включает в себя строительство в Газе рыболовного порта, торгового порта и международного аэропорта", - сказал Абдель Аты на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ, отметив, что сам план восстановления Газы состоит из трех этапов. Глава МИД Египта упомянул, что в рамках первого этапа восстановления Газы предполагается обеспечить временным жильем палестинцев, потерявших свои дома. Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.

https://ria.ru/20250304/lag-2003082748.html

египет

каир (город)

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в мире, египет, каир (город), сша, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году