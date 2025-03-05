Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/gaza-2003085711.html
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа
План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:51:00+03:00
2025-03-05T00:51:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
сша
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
КАИР, 5 мар - РИА Новости. План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. "План реконструкции включает в себя строительство в Газе рыболовного порта, торгового порта и международного аэропорта", - сказал Абдель Аты на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ, отметив, что сам план восстановления Газы состоит из трех этапов. Глава МИД Египта упомянул, что в рамках первого этапа восстановления Газы предполагается обеспечить временным жильем палестинцев, потерявших свои дома. Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.
https://ria.ru/20250304/lag-2003082748.html
египет
каир (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, каир (город), сша, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Каир (город), США, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа

Глава МИД Египта Абдель Аты: план реконструкции Газы включает аэропорт и порт

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 5 мар - РИА Новости. План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.
Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях.
"План реконструкции включает в себя строительство в Газе рыболовного порта, торгового порта и международного аэропорта", - сказал Абдель Аты на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ, отметив, что сам план восстановления Газы состоит из трех этапов.
Глава МИД Египта упомянул, что в рамках первого этапа восстановления Газы предполагается обеспечить временным жильем палестинцев, потерявших свои дома.
Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Израиле ответили на заявление ЛАГ по Газе
Вчера, 23:42
 
В миреЕгипетКаир (город)СШААбдель Фаттах ас-СисиДональд ТрампЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала