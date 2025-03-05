https://ria.ru/20250305/gaza-2003085711.html
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа
План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:51:00+03:00
2025-03-05T00:51:00+03:00
2025-03-05T00:51:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
сша
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
КАИР, 5 мар - РИА Новости. План реконструкции сектора Газа предполагает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. "План реконструкции включает в себя строительство в Газе рыболовного порта, торгового порта и международного аэропорта", - сказал Абдель Аты на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ, отметив, что сам план восстановления Газы состоит из трех этапов. Глава МИД Египта упомянул, что в рамках первого этапа восстановления Газы предполагается обеспечить временным жильем палестинцев, потерявших свои дома. Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.
https://ria.ru/20250304/lag-2003082748.html
египет
каир (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, каир (город), сша, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Каир (город), США, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Египта рассказал о планах реконструкции сектора Газа
Глава МИД Египта Абдель Аты: план реконструкции Газы включает аэропорт и порт