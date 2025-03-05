https://ria.ru/20250305/fosagro-2003179905.html
Группа "ФосАгро" договорилась с РЖД о расширении партнерства
Группа "ФосАгро" договорилась с РЖД о расширении партнерства - РИА Новости, 05.03.2025
Группа "ФосАгро" договорилась с РЖД о расширении партнерства
Группа "ФосАгро" и ОАО "РЖД" расширят партнерство для повышения надежности снабжения российских аграриев минеральными удобрениями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:56:00+03:00
2025-03-05T12:56:00+03:00
2025-03-05T12:56:00+03:00
фосагро
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Группа "ФосАгро" и ОАО "РЖД" расширят партнерство для повышения надежности снабжения российских аграриев минеральными удобрениями, сообщает пресс-служба "ФосАгро". Так, в рамках подписанного договора о взаимодействии компании приняли решение сделать более интенсивной совместную работу по эксплуатации подвижного состава "ФосАгро" на инфраструктуре РЖД. Специалисты компаний определят полигоны курсирования парка грузовых вагонов, произведут нормирование их следования как в груженном, так и в порожнем состоянии. В "ФосАгро" отметили, что это повысит эффективность использования железнодорожной инфраструктуры и обеспечит вывоз готовой продукции. Это, в свою очередь, позволит перевозить необходимый объем грузов меньшим количеством вагонов, в первую очередь, за счет снижения времени оборота вагона. Также "ФосАгро" и РЖД договорились о систематическом подведении итогов практической реализации договора. Таким образом, предприятие снизит эксплуатационные затраты на аренду дополнительного подвижного состава, а РЖД минимизирует нерациональные перемещения подвижного состава и повышает качество перевозочного процесса, отметили в "ФосАгро". Также практическим итогом достигнутых договоренностей станет существенное уменьшение числа вагонов, которые компания "ФосАгро" привлекает для перевозки необходимого объема грузов. К примеру, при сопоставимых объемах в марте планируется использовать на 1 тысячу вагонов меньше, чем в январе. Грузооборот предприятий "ФосАгро" по железной дороге в 2024 году превысил отметку в 30 миллионов тонн. Эта цифра на 4,1% больше, чем в 2023 году и на 15,9% больше, чем в 2019 году. По железным дорогам перевозят апатитовый концентрат, добываемый в Мурманской области, а также готовую продукцию, производимую промышленными комплексами в Вологодской, Ленинградской и Саратовской областях. "Мы находимся в постоянном партнерском диалоге с компанией РЖД, поэтому первыми из грузоотправителей откликнулись на просьбу коллег произвести нормирование наших вагонов и вместе осуществлять расчеты движения наших поездов по железнодорожным полигонам", – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора – коммерческого директора ПАО "ФосАгро" Сергея Пронина. Он подчеркнул, что итогом этой работы станет повышение эффективности логистических цепочек. Это позволит компании точнее планировать производственные процессы. "Особенно важно это в пиковые периоды весенних и осенних полевых кампаний, когда требуется обеспечить бесперебойные поставки больших объемов минеральных удобрений аграриям в разных регионах России", – отметил Пронин. За последние пять лет компания "ФосАгро" вложила в развитие собственной железнодорожной инфраструктуры почти 20 миллиардов рублей. Сейчас в собственный подвижной состав предприятий входят более 9 тысяч вагонов различных типов, а также контейнерный парк на 8 тысяч единиц. В рамках программы реновации в 2024 году компания закупила два электровоза и три тепловоза полностью российского производства, 29 вагонов-самосвалов повышенной грузоподъемности и внедрила передовые технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности осмотра железнодорожных составов.
https://ria.ru/20241227/rapu-1991685375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, ржд, саратовская область, мурманская область
ФосАгро, РЖД, Саратовская область, Мурманская область
Группа "ФосАгро" договорилась с РЖД о расширении партнерства
Группа "ФосАгро" и РЖД договорились о расширении партнерства в сфере перевозок
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Группа "ФосАгро" и ОАО "РЖД" расширят партнерство для повышения надежности снабжения российских аграриев минеральными удобрениями, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Так, в рамках подписанного договора о взаимодействии компании приняли решение сделать более интенсивной совместную работу по эксплуатации подвижного состава "ФосАгро
" на инфраструктуре РЖД
.
Специалисты компаний определят полигоны курсирования парка грузовых вагонов, произведут нормирование их следования как в груженном, так и в порожнем состоянии. В "ФосАгро" отметили, что это повысит эффективность использования железнодорожной инфраструктуры и обеспечит вывоз готовой продукции. Это, в свою очередь, позволит перевозить необходимый объем грузов меньшим количеством вагонов, в первую очередь, за счет снижения времени оборота вагона. Также "ФосАгро" и РЖД договорились о систематическом подведении итогов практической реализации договора.
Таким образом, предприятие снизит эксплуатационные затраты на аренду дополнительного подвижного состава, а РЖД минимизирует нерациональные перемещения подвижного состава и повышает качество перевозочного процесса, отметили в "ФосАгро".
Также практическим итогом достигнутых договоренностей станет существенное уменьшение числа вагонов, которые компания "ФосАгро" привлекает для перевозки необходимого объема грузов. К примеру, при сопоставимых объемах в марте планируется использовать на 1 тысячу вагонов меньше, чем в январе.
Грузооборот предприятий "ФосАгро" по железной дороге в 2024 году превысил отметку в 30 миллионов тонн. Эта цифра на 4,1% больше, чем в 2023 году и на 15,9% больше, чем в 2019 году. По железным дорогам перевозят апатитовый концентрат, добываемый в Мурманской области
, а также готовую продукцию, производимую промышленными комплексами в Вологодской, Ленинградской и Саратовской областях
.
"Мы находимся в постоянном партнерском диалоге с компанией РЖД, поэтому первыми из грузоотправителей откликнулись на просьбу коллег произвести нормирование наших вагонов и вместе осуществлять расчеты движения наших поездов по железнодорожным полигонам", – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора – коммерческого директора ПАО "ФосАгро" Сергея Пронина.
Он подчеркнул, что итогом этой работы станет повышение эффективности логистических цепочек. Это позволит компании точнее планировать производственные процессы.
"Особенно важно это в пиковые периоды весенних и осенних полевых кампаний, когда требуется обеспечить бесперебойные поставки больших объемов минеральных удобрений аграриям в разных регионах России", – отметил Пронин.
За последние пять лет компания "ФосАгро" вложила в развитие собственной железнодорожной инфраструктуры почти 20 миллиардов рублей. Сейчас в собственный подвижной состав предприятий входят более 9 тысяч вагонов различных типов, а также контейнерный парк на 8 тысяч единиц. В рамках программы реновации в 2024 году компания закупила два электровоза и три тепловоза полностью российского производства, 29 вагонов-самосвалов повышенной грузоподъемности и внедрила передовые технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности осмотра железнодорожных составов.