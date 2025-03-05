https://ria.ru/20250305/festivale-yarmarka-2003175930.html

РЭЦ и VK показали работы художников на фестивале "Сделано в России" в ОАЭ

РЭЦ и VK показали работы художников на фестивале "Сделано в России" в ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2025

РЭЦ и VK показали работы художников на фестивале "Сделано в России" в ОАЭ

Выставка Digital Art Russia, объединившая произведения современных российских цифровых художников, созданные на открытой креативной платформе "Простор" от VK,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:43:00+03:00

2025-03-05T12:43:00+03:00

2025-03-05T12:44:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

в мире

вероника никишина

фонд "росконгресс"

абу-даби

россия

оаэ

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Выставка Digital Art Russia, объединившая произведения современных российских цифровых художников, созданные на открытой креативной платформе "Простор" от VK, состоялась на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Абу-Даби, организованном Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ)."На фестивале-ярмарке "Сделано в России" в выставке Digital Art Russia приняли участие 11 цифровых художников. Каждый из авторов обладает уникальным стилем и индивидуальным подходом к творчеству, что делает их работы неповторимыми. Художники исследуют разнообразные темы - от взаимодействия человека с технологиями до переосмысления природы и мифологии", - говорится в сообщении."Культурная программа - важная составляющая фестивалей-ярмарок "Сделано в России". Мы видим, что сочетание традиционных и современных форматов вызывает интерес за рубежом, позволяя посетителям фестиваля глубже познакомиться с национальной культурой. Благодаря таким активностям вкупе с широким ассортиментом российских товаров, представленных на фестивале, национальный бренд "Сделано в России" становится все более узнаваемым", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Digital Art Russia - это возможность не только поддержать молодых талантливых художников, но и помочь им рассказать о себе на международную аудиторию. Такие проекты способствуют развитию диалога между художниками, зрителями и технологиями, помогают создавать пространство для вдохновения и культурного обмена. Мы рады возможности участвовать и поддерживать такие проекты в рамках работы нашей креативной платформы "Простор", аудитория которой уже превышает 350 тысяч человек", - сказал руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева.Так, например, Элина Исангулова представила работу "Мечта", в которой передала, как искусственный интеллект влияет на воображение. В ее произведении привычные границы реальности растворяются в фантастическом калейдоскопе из шума и ярких красок, открывая новые горизонты.Валерия Титова привезла работу "Прошлое, а не будущее". Центральная идея вращается вокруг песочных часов как символа времени. Люди и профессии из прошлого и настоящего перетекают в будущее, подобно песку внутри часов. Художница подчеркивает, что ничто не пропадает зря, добавляя ценность каждому моменту.Евгения Свадковски представила в ОАЭ работы "Облако" и "Сезоны", в которых оцифровала и оживила свои творения. Основным источником вдохновения для нее стали природа и небо - то, что всегда рядом и постоянно меняется.Кристина Сидорова показала цифровое полотно "Вверх". В своей работе она исследует взаимодействие живых организмов с изменчивой средой, акцентируя внимание на их способности адаптироваться. Природа с ее разнообразием форм жизни и экосистем вдохновляет художницу, демонстрируя гибкость и устойчивость живых существ.Элина Исангулова также представила работу "Легкие прогулки", где размышляет о будущем технологий, связанных с путешествиями. Она рисует картину, в которой человек может мгновенно переместиться из офиса в мегаполисе на далекую планету, а затем - в солнечные края на Земле.Мария Цветкова привезла цифровое полотно "Пандора", приглашающее зрителей в мир, где каждая деталь граничит с фантазией. Это путешествие через ночной инопланетный парк, наполненный магией. Флуоресцентные растения, летающие драконы и парящие острова создают атмосферу чуда и динамики.Sasha Vix представил "Грибной мир", визуализируя жизнь на другом конце космоса, где грибы - единственные обитатели. Эти высокоразвитые существа обладают собственной системой общения, основанной на электроимпульсах.Сергей Паршаков в работе "Грозд" задается вопросом: что, если бы природа была кибернетической системой? Художник предлагает представить, какую роль мог бы играть каждый фрукт или овощ в такой системе.Ярослав Кирсанов привез три работы: "Каракули", "Воспоминания океана" и "Будущее". В "Каракулях" он исследует тему памяти в формате альтернативной истории, где детские рисунки становятся воспоминаниями о синтетических мирах. "Воспоминания океана" рисуют будущее, где главной экосистемой человечества становится океан, а "Будущее" символизирует бег как движение к цели и развитие.Амир Буйный представил работу "Северное сияние", рассказывающую историю девочки, потерявшейся в зимних просторах. Спасает ее магическое Северное сияние, которое освещает путь домой.Андрей Горлачев показал аудиовизуальную работу "Сейды", посвященную Мурманску - месту, где переплетаются природа, промышленность и мифология коренных народов. Сюжет отсылает к саамской сказке "Каменный человек", а звуковая дорожка включает реальные шумы Мурманского порта, Кольского залива и побережья Баренцева моря.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" уже во второй раз стал площадкой для популяризации российского визуального искусства за рубежом. Ранее работы цифровых художников платформы Простор были представлены на фестивале в Шэньяне (КНР).Мероприятие проходило при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и посольства ОАЭ в России с 21 по 25 февраля. Официальным партнером выступил Московский экспортный центр. Информационными партнерами стали RT и издание "Русские Эмираты". Партнером РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" выступил Фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html

https://ria.ru/20250303/rets-2002752999.html

https://ria.ru/20250228/rets-2002331297.html

https://ria.ru/20250226/rets-2001761855.html

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оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), в мире, вероника никишина, фонд "росконгресс", абу-даби, россия, оаэ, бренд сделано в россии (made in russia)