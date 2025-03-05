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Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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09:32 05.03.2025 (обновлено: 10:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/es-2003133316.html
Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа
Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа
У лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, заявила официальный... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:32:00+03:00
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европа
мария захарова
дональд трамп
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. У лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. “Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете… В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти или сказать, что они были неправы?”- сказала она. По мнению Захаровой, в Европе должен найтись кто-то, кто прочтет лидерам ЕС “сказку о голом короле 2.0” и укажет на их ошибки.
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европа, мария захарова, дональд трамп, евросоюз, в мире
Европа, Мария Захарова, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа

Захарова: у лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения Трампа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. У лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
“Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете… В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти или сказать, что они были неправы?”- сказала она.
По мнению Захаровой, в Европе должен найтись кто-то, кто прочтет лидерам ЕС “сказку о голом короле 2.0” и укажет на их ошибки.
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