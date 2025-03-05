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Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа

Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа - РИА Новости, 05.03.2025

Захарова рассказала о реакции европейских лидеров на возвращение Трампа

У лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, заявила официальный... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:32:00+03:00

2025-03-05T09:32:00+03:00

2025-03-05T10:20:00+03:00

европа

мария захарова

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. У лидеров ЕС уходит почва из-под ног после возвращения в президентское кресло США Дональда Трампа и смены политической риторики Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. “Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете… В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти или сказать, что они были неправы?”- сказала она. По мнению Захаровой, в Европе должен найтись кто-то, кто прочтет лидерам ЕС “сказку о голом короле 2.0” и укажет на их ошибки.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, мария захарова, дональд трамп, евросоюз, в мире