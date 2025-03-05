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В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы - РИА Новости, 05.03.2025
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09:05 05.03.2025 (обновлено: 09:06 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ekaterinburg-2003125524.html
В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы
В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы - РИА Новости, 05.03.2025
В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы
Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, призывающего через соцсети поджигать военкоматы коктейлями Молотова, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:05:00+03:00
2025-03-05T09:06:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
грузия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, призывающего через соцсети поджигать военкоматы коктейлями Молотова, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя, 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты. Задержанный признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова", – рассказал собеседник агентства. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные через интернет). "Несостоявшийся террорист систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы", – добавил источник. На оперативном видео, которым поделился с агентством источник, задержанный говорит, что публиковал призывы к поджогу военных объектов на территории России, однако сожалеет об этом и "впредь обязуется такого не допускать". В силовых структурах также заявили, что фигурант "имеет пристрастие" к запрещенным в РФ украинским террористическим организациям и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*, "свободу которого он не раз отстаивал в ходе протестных акций".* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20250104/terakt-1992519985.html
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происшествия, россия, екатеринбург, грузия
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Грузия
В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы

В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего в соцсетях поджигать военкоматы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, призывающего через соцсети поджигать военкоматы коктейлями Молотова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя, 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты. Задержанный признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова", – рассказал собеседник агентства.
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В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные через интернет).
"Несостоявшийся террорист систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы", – добавил источник.
На оперативном видео, которым поделился с агентством источник, задержанный говорит, что публиковал призывы к поджогу военных объектов на территории России, однако сожалеет об этом и "впредь обязуется такого не допускать".
В силовых структурах также заявили, что фигурант "имеет пристрастие" к запрещенным в РФ украинским террористическим организациям и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*, "свободу которого он не раз отстаивал в ходе протестных акций".
* Лицо, признанное иноагентом в России
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