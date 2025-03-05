https://ria.ru/20250305/ekaterinburg-2003125524.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы

В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы - РИА Новости, 05.03.2025

В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы

Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, призывающего через соцсети поджигать военкоматы коктейлями Молотова, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:05:00+03:00

2025-03-05T09:05:00+03:00

2025-03-05T09:06:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

грузия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, призывающего через соцсети поджигать военкоматы коктейлями Молотова, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя, 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты. Задержанный признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова", – рассказал собеседник агентства. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные через интернет). "Несостоявшийся террорист систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы", – добавил источник. На оперативном видео, которым поделился с агентством источник, задержанный говорит, что публиковал призывы к поджогу военных объектов на территории России, однако сожалеет об этом и "впредь обязуется такого не допускать". В силовых структурах также заявили, что фигурант "имеет пристрастие" к запрещенным в РФ украинским террористическим организациям и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*, "свободу которого он не раз отстаивал в ходе протестных акций".* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20250104/terakt-1992519985.html

https://ria.ru/20250105/ekaterinburg-1992559143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, екатеринбург, грузия