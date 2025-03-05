https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html

Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов

Расписание ЕГЭ 2025 для 11 класса: даты экзаменов, официальное расписание

Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов

Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:18:00+03:00

2025-03-05T14:18:00+03:00

2025-03-05T14:24:00+03:00

общество

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образование

экзамены

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 03 фев — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2025 году, когда можно будет пересдать русский и математику, новые правила о пересдаче экзаменов — в материале РИА Новости.Расписание ЕГЭРасписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.11.2024 № 787/2089 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году".Досрочный периодДосрочный период для выпускников этого года начнется в марте и закончится в апреле:Основной периодОсновные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:ПересдачиРанее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): 3 и 4 числа. Дополнительный периодДополнительный период в этом году назначен на:Резервные дниОни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2025 году резервные дни досрочного периода назначены на следующие даты:Резервные дни основного периода:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность ЕГЭЗаконодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела "Говорение") — 3 часа 10 минут.На русский язык, химию, историю и обществознание отвели по 3 часа 30 минут, 3 часа будут сдавать школьники математику базового уровня, географию, китайский язык. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.График публикации результатов ЕГЭРезультаты ЕГЭ появляются примерно через одну-две недели после сдачи экзамена. Государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить их и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных сроков.Точный график публикации результатов ЕГЭ в 2025 году еще не утвержден, в 2024 году даты были следующие:Публикация результатов ЕГЭ основного этапа должна состояться не позднее:

https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html

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https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html

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общество, образование - общество, образование, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор