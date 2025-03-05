https://ria.ru/20250305/efimov-2003084999.html

Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад

Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад - РИА Новости, 05.03.2025

Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад

В "СберСити" в московском Рублево-Архангельском в ближайшие два года инвестор завершит школу и детский сад для 1380 учеников, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:12:00+03:00

2025-03-05T09:12:00+03:00

2025-03-05T09:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В "СберСити" в московском Рублево-Архангельском в ближайшие два года инвестор завершит школу и детский сад для 1380 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас инвестор ведет строительство первых в микрорайоне объектов образования. Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года", – приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.После завершения их передадут в городскую систему образования. Всего в микрорайоне будет возведено восемь школ и 16 детских садов, рассказал заммэра.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в детском саду разместятся 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных занятий, а также бассейн. В школе будут предусмотрены универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы и робокласы.В микрорайоне "СберСити" запланировано строительство более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 2,5 миллиона "квадратов" жилья и более 800 тысяч квадратных метров офисов.Как рассказал ранее столичный глава Сергей Собянин Рублево-Архангельская линия метро свяжет деловые кварталы "Москва-Сити" и "СберСити".

https://ria.ru/20250304/efimov-2002827463.html

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва