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Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад - РИА Новости, 05.03.2025
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09:12 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/efimov-2003084999.html
Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад
Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад - РИА Новости, 05.03.2025
Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад
В "СберСити" в московском Рублево-Архангельском в ближайшие два года инвестор завершит школу и детский сад для 1380 учеников, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:12:00+03:00
2025-03-05T09:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В "СберСити" в московском Рублево-Архангельском в ближайшие два года инвестор завершит школу и детский сад для 1380 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас инвестор ведет строительство первых в микрорайоне объектов образования. Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года", – приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.После завершения их передадут в городскую систему образования. Всего в микрорайоне будет возведено восемь школ и 16 детских садов, рассказал заммэра.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в детском саду разместятся 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных занятий, а также бассейн. В школе будут предусмотрены универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы и робокласы.В микрорайоне "СберСити" запланировано строительство более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 2,5 миллиона "квадратов" жилья и более 800 тысяч квадратных метров офисов.Как рассказал ранее столичный глава Сергей Собянин Рублево-Архангельская линия метро свяжет деловые кварталы "Москва-Сити" и "СберСити".
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: в "СберСити" инвестор за два года построит школу и детский сад

Ефимов: инвестор возведет школу и детский сад в Рублево-Архангельском

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В "СберСити" в московском Рублево-Архангельском в ближайшие два года инвестор завершит школу и детский сад для 1380 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас инвестор ведет строительство первых в микрорайоне объектов образования. Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года", – приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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После завершения их передадут в городскую систему образования. Всего в микрорайоне будет возведено восемь школ и 16 детских садов, рассказал заммэра.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в детском саду разместятся 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных занятий, а также бассейн. В школе будут предусмотрены универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы и робокласы.
В микрорайоне "СберСити" запланировано строительство более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 2,5 миллиона "квадратов" жилья и более 800 тысяч квадратных метров офисов.
Как рассказал ранее столичный глава Сергей Собянин Рублево-Архангельская линия метро свяжет деловые кварталы "Москва-Сити" и "СберСити".
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