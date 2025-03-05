https://ria.ru/20250305/efimov-2003084847.html

Ефимов: в прошедшем году по реновации было расселено 307 старых домов

Ефимов: в прошедшем году по реновации было расселено 307 старых домов - РИА Новости, 05.03.2025

Ефимов: в прошедшем году по реновации было расселено 307 старых домов

В 2024 году в рамках программы реновации в Москве было расселено 307 старых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:06:00+03:00

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2025-03-05T10:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В 2024 году в рамках программы реновации в Москве было расселено 307 старых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня расселение по программе реновации затронуло более 1,2 тысячи старых домов. Из них в 2024 году полностью расселили 307 зданий во всех округах столицы. В Юго-Восточном округе в новые квартиры полностью переехали жители 73 домов, в Новомосковском административном округе – 47, а в Восточном – 42", – приводит в сообщении слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.В рамках реновации будет расселено более пяти тысяч домов, а в новостройки переедут до миллиона москвичей, уточнил заммэра.Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в 2024 году расселение старого жилья затронуло 54 районах столицы: в Щербинке расселили 26 домов, в Лефортове и Можайском - по 18 домов, в Люблине – 16.По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в прошлом году в районе Щербинка более 1,8 тысячи жителей расселенных домов заключили договоры с властями на новые квартиры. В Лефортове этот показатель составил примерно 2,7 тысячи человек, в Можайском – около 2,5 тысячи человек, в Люблине - 3,7 тысячи.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году в рамках реновации под заселение передали 82 дома, 49 тысяч человек приступили к переезду.

https://ria.ru/20250304/efimov-2002927817.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы