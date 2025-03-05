https://ria.ru/20250305/dronov-2003139376.html

Биография Александра Дронова

Биография Александра Дронова - РИА Новости, 05.03.2025

Биография Александра Дронова

Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:52:00+03:00

2025-03-05T09:52:00+03:00

2025-03-05T09:52:00+03:00

справки

биографии

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg

Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), в 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). В 2021 году прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") РАНХиГС.В 1996-1999 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.В 1999-2017 годах работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства".С 6 июня по 31 декабря 2017 года – заместитель губернатора Новгородской области.С 1 января 2018 года по 14 января 2020 года – заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председателя правительства Новгородской области.15 января 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.С 7 февраля 2025 года исполнял обязанности губернатора области в связи с назначением главы региона Андрея Никитина заместителем министра транспорта РФ.5 марта 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.Награжден Орденом Почета (2023), медалью "Новгородская Слава" I степени (2022), знаком "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" II степени (2020); нагрудным знаком Минтранса России "Почетный дорожник России" (2020); знаком "Почетный строитель России" (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, новгородская область