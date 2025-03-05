Рейтинг@Mail.ru
Биография Александра Дронова - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/dronov-2003139376.html
Биография Александра Дронова
Биография Александра Дронова - РИА Новости, 05.03.2025
Биография Александра Дронова
Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:52:00+03:00
2025-03-05T09:52:00+03:00
справки
биографии
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg
Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), в 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). В 2021 году прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") РАНХиГС.В 1996-1999 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.В 1999-2017 годах работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства".С 6 июня по 31 декабря 2017 года – заместитель губернатора Новгородской области.С 1 января 2018 года по 14 января 2020 года – заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председателя правительства Новгородской области.15 января 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.С 7 февраля 2025 года исполнял обязанности губернатора области в связи с назначением главы региона Андрея Никитина заместителем министра транспорта РФ.5 марта 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.Награжден Орденом Почета (2023), медалью "Новгородская Слава" I степени (2022), знаком "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" II степени (2020); нагрудным знаком Минтранса России "Почетный дорожник России" (2020); знаком "Почетный строитель России" (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_127589d9627f680e0cf3f3bdd14f02dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, биографии, новгородская область
Справки, Биографии, Новгородская область

Биография Александра Дронова

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).
В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), в 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). В 2021 году прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") РАНХиГС.
В 1996-1999 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
В 1999-2017 годах работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства".
С 6 июня по 31 декабря 2017 года – заместитель губернатора Новгородской области.
С 1 января 2018 года по 14 января 2020 года – заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председателя правительства Новгородской области.
15 января 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.
С 7 февраля 2025 года исполнял обязанности губернатора области в связи с назначением главы региона Андрея Никитина заместителем министра транспорта РФ.
5 марта 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
Награжден Орденом Почета (2023), медалью "Новгородская Слава" I степени (2022), знаком "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" II степени (2020); нагрудным знаком Минтранса России "Почетный дорожник России" (2020); знаком "Почетный строитель России" (2021).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБиографииНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала