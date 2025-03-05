https://ria.ru/20250305/dokumenty-2003205868.html

Разрешительные документы для ВЭД можно получить на платформе "Мой экспорт"

Разрешительные документы для ВЭД можно получить на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 05.03.2025

Разрешительные документы для ВЭД можно получить на платформе "Мой экспорт"

Российские компании могут получить разрешительные документы для успешного выхода на международные рынки на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:35:00+03:00

2025-03-05T14:35:00+03:00

2025-03-05T14:35:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские компании могут получить разрешительные документы для успешного выхода на международные рынки на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Среди доступных услуг на платформе - оформление сертификата о происхождении товара, ветеринарного и фитосанитарного сертификатов, а также сертификата свободной продажи. Эти документы являются ключевыми для обеспечения соответствия продукции международным стандартам и требованиям безопасности стран-импортеров", - говорится в сообщении.В 2024 году после проведенных работ по развитию сервисов по сертификации наблюдается значительный рост востребованности этих услуг. По итогам года сертификаты, оформляемые через "Мой экспорт", стали лидерами по популярности среди экспортных сервисов. Ежедневно через платформу оформляется свыше 3000 разрешительных документов.Среди компаний, активно пользующихся сервисом по оформлению сертификата о происхождении товара, - одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Тверской области "Дискавери Пено". Компания занимается домостроением с 2013 года, имеет свои лесосеки, заготовительную технику, линию по переработке круглого леса. На предприятии установлена автоматизированная линия по производству домокомплектов из профилированного бруса и линия по производству модульных домов "под ключ". "Дискавери Пено" выпускает топливные пеллеты премиум-класса из древесины хвойных пород без добавления коры и других примесей, пользующиеся большим спросом у зарубежных партнеров."Больше никаких долгих ожиданий и неясностей! "Мой экспорт" предоставляет полный контроль над процессом оформления сертификата. Уведомления о статусе, просмотр проекта и готового документа онлайн - это гарантия прозрачности и уверенности в успешном завершении оформления наших сертификатов", - отметил первый заместитель генерального директора ООО "Дискавери Пено" Денис Зарубин, его слова приводятся в сообщении.В 2024 году сервис был дополнен функциональностью по оформлению сертификата формы СТ-1 на товары, попадающие под разрешительный порядок вывоза в соответствии с постановлениями правительства РФ.Платформа "Мой экспорт" дает возможность оформить не только необходимые разрешительные документы, но и предоставляет своим клиентам доступ к обучающим материалам и аналитическим сервисам, помогает разместить продукцию на зарубежных интернет-площадках, подать заявку на государственную поддержку, а также ознакомиться и воспользоваться банковскими и страховыми продуктами. Более 75% компаний, воспользовавшись услугой платформы, обращаются к сервисам "Моего экспорта" повторно.О том, как оформить сертификат происхождения товара, можно прочитать на платформе "Мой экспорт".РЭЦ также напоминает о регулярном проведении онлайн-семинаров по обучению работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация". Также вопросы о работе сервисов и платформы можно задать в будние дни специалистам контакт-центра 8-495-967-07-37 (время работы с 9.00 до 18.00 мск) или обратиться в техподдержку платформы "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250305/rets-2003186325.html

https://ria.ru/20250305/festivale-yarmarka-2003175930.html

https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)