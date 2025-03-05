CNN: чиновники из США тайно связывались с Зеленским
CNN: чиновники из США тайно связывались с Зеленским после перепалки с Трампом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американские чиновники, в том числе советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Владимиром Зеленским после его перепалки с американским лидером, чтобы указать на необходимость стабилизации отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные чиновники (администрации - ред.) Трампа вели тайные переговоры с... Зеленским и его командой... Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью президента (Трампа - ред.) перед конгрессом", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, после этих разговоров Зеленский опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что ему "досадно" из-за итогов встречи с Трампом.
Ранее Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.