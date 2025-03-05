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Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам - РИА Новости, 05.03.2025
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18:44 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003273562.html
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам - РИА Новости, 05.03.2025
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам
Дополнительные меры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:44:00+03:00
2025-03-05T18:44:00+03:00
россия
общество
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Будет поручено Минобрнауки, Минпросвещения, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития проработать дополнительные гарантии именно для молодых специалистов", - сказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме. Кроме того, правительство формирует единую модель данных в сфере образования. Чернышенко также отметил, что необходимо признать и оцифровать в разрезе каждого субъекта страны дефицит кадров в медицине и образовании.
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россия, общество, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Россия, Общество, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам

Чернышенко: допмеры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в РФ

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«
"Будет поручено Минобрнауки, Минпросвещения, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития проработать дополнительные гарантии именно для молодых специалистов", - сказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.
Кроме того, правительство формирует единую модель данных в сфере образования.
Чернышенко также отметил, что необходимо признать и оцифровать в разрезе каждого субъекта страны дефицит кадров в медицине и образовании.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов
26 февраля, 11:48
 
РоссияОбществоДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
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