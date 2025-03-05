https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003273562.html
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам - РИА Новости, 05.03.2025
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам
Дополнительные меры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:44:00+03:00
2025-03-05T18:44:00+03:00
2025-03-05T18:44:00+03:00
россия
общество
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Будет поручено Минобрнауки, Минпросвещения, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития проработать дополнительные гарантии именно для молодых специалистов", - сказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме. Кроме того, правительство формирует единую модель данных в сфере образования. Чернышенко также отметил, что необходимо признать и оцифровать в разрезе каждого субъекта страны дефицит кадров в медицине и образовании.
https://ria.ru/20250226/pedagogi-2001677583.html
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россия, общество, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Россия, Общество, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам
Чернышенко: допмеры поддержки молодых медиков и педагогов проработают в РФ