https://ria.ru/20250305/britaniya-2003105287.html

СМИ: Британия весь день работала над восстановлением контакта Украины с США

СМИ: Британия весь день работала над восстановлением контакта Украины с США - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ: Британия весь день работала над восстановлением контакта Украины с США

Британские чиновники во вторник "весь день" работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Владимира Зеленского и американского президента... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:51:00+03:00

2025-03-05T05:51:00+03:00

2025-03-05T05:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британские чиновники во вторник "весь день" работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома, пишет британская газета Telegraph. Ранее газета Telegraph сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер попросил Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после встречи в пятницу. "Во вторник британские чиновники "весь день на разных уровнях" общались с США, пытаясь обеспечить возвращение Зеленского", - говорится в публикации издания со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. По словам источника, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250302/premer-2002545592.html

сша

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в мире, сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер