СМИ: Британия весь день работала над восстановлением контакта Украины с США
Telegraph: Британия весь день восстанавливала контакты Украины с США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британские чиновники во вторник "весь день" работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома, пишет британская газета Telegraph.
Ранее газета Telegraph сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер попросил Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после встречи в пятницу.
"Во вторник британские чиновники "весь день на разных уровнях" общались с США, пытаясь обеспечить возвращение Зеленского", - говорится в публикации издания со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
По словам источника, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.