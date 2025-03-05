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Великобритания и ЕС нацелены на долгосрочный мир на Украине, заявил Лэмми - РИА Новости, 05.03.2025
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01:05 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/britaniya-2003086990.html
Великобритания и ЕС нацелены на долгосрочный мир на Украине, заявил Лэмми
Великобритания и ЕС нацелены на долгосрочный мир на Украине, заявил Лэмми - РИА Новости, 05.03.2025
Великобритания и ЕС нацелены на долгосрочный мир на Украине, заявил Лэмми
Великобритания и Евросоюз нацелены на работу с США над долгосрочным миром на Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. РИА Новости, 05.03.2025
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2025-03-05T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз нацелены на работу с США над долгосрочным миром на Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. "Поговорил сегодня с коллегами из Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и ЕС, наша нацеленность на работу с США над выработкой справедливого и долгосрочного мира на Украине остается ясной", - написал Лэмми на своей странице в соцсети Х. Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/sdelka-2003082504.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дэвид лэмми, нато, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дэвид Лэмми, НАТО, Евросоюз
Великобритания и ЕС нацелены на долгосрочный мир на Украине, заявил Лэмми

Глава МИД Британии Лэмми: Лондон и ЕС работают над долгосрочным миром на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз нацелены на работу с США над долгосрочным миром на Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
"Поговорил сегодня с коллегами из Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и ЕС, наша нацеленность на работу с США над выработкой справедливого и долгосрочного мира на Украине остается ясной", - написал Лэмми на своей странице в соцсети Х.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Reuters узнало, когда США и Украина подпишут сделку по ресурсам
Вчера, 23:39
Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву
Вчера, 10:09
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДэвид ЛэммиНАТОЕвросоюз
 
 
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