https://ria.ru/20250305/britanija-2003108932.html

СМИ: Британия была разочарована встречей Зеленского с Трампом

СМИ: Британия была разочарована встречей Зеленского с Трампом - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ: Британия была разочарована встречей Зеленского с Трампом

Британские власти были "сильно разочарованы" встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая перешла в перепалку, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:32:00+03:00

2025-03-05T06:32:00+03:00

2025-03-05T06:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британские власти были "сильно разочарованы" встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая перешла в перепалку, сообщает британская газета Telegraph. Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". "Чиновники правительства Великобритании были "сильно разочарованы" тем, как Зеленский отнесся к визиту, который должен был стать платформой для подписания соглашения с Трампом о минеральных ресурсах для (достижения - ред.) мира", - говорится в публикации издания со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Согласно изданию, решение Вашингтона приостановить военную помощь Киеву, принятое вскоре после встречи, стало "крупнейшим крахом" Запада после начала СВО. Как пишет Telegraph, на фоне этого в Европе усомнились в том, что попытки извиниться перед Трампом, предпринятые впоследствии Зеленским, "сработают" в вопросе налаживания контакта между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Позднее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003069667.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002516362.html

https://ria.ru/20250220/zajavlenija-2000544936.html

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