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"Билайн" обеспечил связь в районе устранения разлива мазута близ Анапы - РИА Новости, 05.03.2025
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10:00 05.03.2025 (обновлено: 10:07 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/bilayn-2003001476.html
"Билайн" обеспечил связь в районе устранения разлива мазута близ Анапы
"Билайн" обеспечил связь в районе устранения разлива мазута близ Анапы - РИА Новости, 05.03.2025
"Билайн" обеспечил связь в районе устранения разлива мазута близ Анапы
"Билайн" развернул мобильную базовую станцию возле поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края), чтобы увеличить возможности сети в районе устранения... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:00:00+03:00
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билайн
анапа
мобильная связь
россия
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Билайн" развернул мобильную базовую станцию возле поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края), чтобы увеличить возможности сети в районе устранения последствий разлива мазута, сообщает оператор.Мобильным интернетом 4G и голосовой связью обеспечены службы, задействованные в ликвидации ЧС, оперативный штаб губернатора Краснодарского края, а также волонтеры. Канал позволяет также проводить видеоконференции в рамках работы оперштаба, а также вести видеомониторинг на побережье."Мы в билайне считаем важным внести свой вклад для устранения чрезвычайной ситуации в регионе. Надежная связь очень нужна для координации общих усилий. Поэтому наши технические специалисты готовы и в дальнейшем оказывать содействие для обеспечения связью членов оперштаба и волонтеров", - приводится в сообщении комментарий директора Краснодарского отделения билайна Максима Романько.Ранее компания обнулила стоимость звонков на горячую линию, чтобы все желающие могли оперативно получать информацию о ситуации. Оператор также дал возможность абонентам поддержать усилия по ликвидации ЧС, сделав пожертвование благотворительному фонду "Природа и люди" прямо с баланса своего мобильного телефона.
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билайн, анапа, мобильная связь, россия, общество
Билайн, Анапа, мобильная связь, Россия, Общество
"Билайн" обеспечил связь в районе устранения разлива мазута близ Анапы

Оператор Билайн обеспечил связь в районе устранения разлива мазута близ Анапы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНаучный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Билайн" развернул мобильную базовую станцию возле поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края), чтобы увеличить возможности сети в районе устранения последствий разлива мазута, сообщает оператор.
Мобильным интернетом 4G и голосовой связью обеспечены службы, задействованные в ликвидации ЧС, оперативный штаб губернатора Краснодарского края, а также волонтеры. Канал позволяет также проводить видеоконференции в рамках работы оперштаба, а также вести видеомониторинг на побережье.
"Мы в билайне считаем важным внести свой вклад для устранения чрезвычайной ситуации в регионе. Надежная связь очень нужна для координации общих усилий. Поэтому наши технические специалисты готовы и в дальнейшем оказывать содействие для обеспечения связью членов оперштаба и волонтеров", - приводится в сообщении комментарий директора Краснодарского отделения билайна Максима Романько.
Ранее компания обнулила стоимость звонков на горячую линию, чтобы все желающие могли оперативно получать информацию о ситуации. Оператор также дал возможность абонентам поддержать усилия по ликвидации ЧС, сделав пожертвование благотворительному фонду "Природа и люди" прямо с баланса своего мобильного телефона.
 
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