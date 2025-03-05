https://ria.ru/20250305/bezrabotitsa-2003291414.html
В России зафиксировали рост безработицы
В России зафиксировали рост безработицы - РИА Новости, 05.03.2025
В России зафиксировали рост безработицы
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:10:00+03:00
2025-03-05T20:10:00+03:00
2025-03-05T20:11:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Рост безработицы в РФ зафиксирован впервые с декабря 2023 года. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица неоднократно обновляла исторический минимум, а на уровне в 2,3% держалась с октября прошлого года. "В январе 2025 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2025 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. В декабре общая численность безработных в стране составляла 1,788 миллиона человек, а в январе она выросла до 1,808 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января в органах службы занятости населения состояли на учете 0,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2025 года составила 75,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20250130/razmer-1996277555.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
В России зафиксировали рост безработицы
Росстат: безработица в России в январе выросла до 2,4%