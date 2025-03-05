https://ria.ru/20250305/bezrabotitsa-2003091455.html
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице - РИА Новости, 05.03.2025
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице
Требования к оформлению пособий по безработице в России обновились, теперь справка должна содержать дополнительные строки с данными, говорится в документе... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:51:00+03:00
2025-03-05T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Требования к оформлению пособий по безработице в России обновились, теперь справка должна содержать дополнительные строки с данными, говорится в документе Минтруда, который есть в распоряжении РИА Новости Новая форма справки о среднем заработке для оформления пособия по безработице действует с 11 февраля этого года. Теперь в справке должны быть отдельные строки для Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и Кода причины постановки на учет (КПП). После индексации пособия по безработице с 1 февраля этого года его минимальный размер составил 1 764 рубля в месяц, а максимальный - 15 044 рублей в месяц. При этом максимальный размер пособия по безработице можно получать только в первые три месяца периода безработицы. В следующие три месяца максимальный размер пособия будет составлять 5880 рублей.
https://ria.ru/20250130/razmer-1996277555.html
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общество, россия
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице
В справке для оформления пособия по безработице должны быть строки для ИНН и КПП
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Требования к оформлению пособий по безработице в России обновились, теперь справка должна содержать дополнительные строки с данными, говорится в документе Минтруда, который есть в распоряжении РИА Новости
Новая форма справки о среднем заработке для оформления пособия по безработице действует с 11 февраля этого года. Теперь в справке должны быть отдельные строки для Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и Кода причины постановки на учет (КПП).
После индексации пособия по безработице с 1 февраля этого года его минимальный размер составил 1 764 рубля в месяц, а максимальный - 15 044 рублей в месяц. При этом максимальный размер пособия по безработице можно получать только в первые три месяца периода безработицы. В следующие три месяца максимальный размер пособия будет составлять 5880 рублей.