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В России изменились требования к оформлению пособий по безработице - РИА Новости, 05.03.2025
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02:51 05.03.2025
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В России изменились требования к оформлению пособий по безработице
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице - РИА Новости, 05.03.2025
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице
Требования к оформлению пособий по безработице в России обновились, теперь справка должна содержать дополнительные строки с данными, говорится в документе... РИА Новости, 05.03.2025
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2025-03-05T02:51:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Требования к оформлению пособий по безработице в России обновились, теперь справка должна содержать дополнительные строки с данными, говорится в документе Минтруда, который есть в распоряжении РИА Новости Новая форма справки о среднем заработке для оформления пособия по безработице действует с 11 февраля этого года. Теперь в справке должны быть отдельные строки для Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и Кода причины постановки на учет (КПП). После индексации пособия по безработице с 1 февраля этого года его минимальный размер составил 1 764 рубля в месяц, а максимальный - 15 044 рублей в месяц. При этом максимальный размер пособия по безработице можно получать только в первые три месяца периода безработицы. В следующие три месяца максимальный размер пособия будет составлять 5880 рублей.
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общество, россия
Общество, Россия
В России изменились требования к оформлению пособий по безработице

В справке для оформления пособия по безработице должны быть строки для ИНН и КПП

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Требования к оформлению пособий по безработице в России обновились, теперь справка должна содержать дополнительные строки с данными, говорится в документе Минтруда, который есть в распоряжении РИА Новости
Новая форма справки о среднем заработке для оформления пособия по безработице действует с 11 февраля этого года. Теперь в справке должны быть отдельные строки для Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и Кода причины постановки на учет (КПП).
После индексации пособия по безработице с 1 февраля этого года его минимальный размер составил 1 764 рубля в месяц, а максимальный - 15 044 рублей в месяц. При этом максимальный размер пособия по безработице можно получать только в первые три месяца периода безработицы. В следующие три месяца максимальный размер пособия будет составлять 5880 рублей.
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В Госдуме назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля
30 января, 10:26
 
ОбществоРоссия
 
 
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