https://ria.ru/20250305/belorussija-2003236235.html

В Белоруссии заявили о непростой ситуации у западных границ

В Белоруссии заявили о непростой ситуации у западных границ - РИА Новости, 05.03.2025

В Белоруссии заявили о непростой ситуации у западных границ

Начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ситуация у западных границ республики... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:00:00+03:00

2025-03-05T16:00:00+03:00

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ситуация у западных границ республики непростая: кроме национальных контингентов стран Балтии и Польши, там размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США. Его слова приводит госагентство Белта."Ситуация у наших границ непростая", - заявил Муравейко, чьи слова приводит госагентство Белта.Он подчеркнул, что за последние годы резко усилился процесс милитаризации сопредельных западных стран. "В два, а то и в три раза увеличилось количество проводимых учений. При этом их тематика - это в основном наступательная и связанная с агрессивным применением или действиями в тех или иных направлениях. Увеличился состав контингентов, который размещен вблизи наших границ. Так, сегодня, кроме национальных воинских контингентов стран Балтии и Польши, на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США, причем они имеют достаточно серьезное вооружение и военную технику", - подчеркнул Муравейко.По его словам, "постоянно ведется разведка территории страны". "Ее интенсивность возросла по сравнению с 2020 годом примерно в пять раз. Если раньше мы фиксировали два-три вылета самолета в неделю, то теперь примерно пять-шесть, иногда до 10 вылетов, которые полностью мониторят нашу территорию. Активизировалась спутниковая разведка. Мы тоже фиксируем, что спутники с определенной периодичностью просматривают нашу территорию в различных ракурсах", - сказал Муравейко.Начальник генштаба отметил, что ситуация у границ республики "не добавляет оптимизма", но заставляет Белоруссию принимать определенные решения по совершенствованию своей безопасности. "Это вопросы развития нашего оборонно-промышленного комплекса: сделана ставка, и оборонно-промышленный комплекс имеет четкие задачи по развитию и созданию современных систем вооружения, развитию беспилотной авиации, мы активно заказываем новые образцы, элементы вооружения, то есть оружие, прицелы, боеприпасы, технику и так далее", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны на сайте ведомства."Мы четко понимаем, что наше государство надо готовить к защите. И поэтому проводим внезапные проверки (армии с участием военнообязанных, призванных из запаса – ред.). Мы имеем определенный ресурс, который нам выделен правительством для того, чтобы обеспечить подготовку военно-обученного резерва", - продолжил Муравейко. Он добавил, что в Белоруссии очень внимательно следят за развитием современных технологий, современных форм и способов, внедряют их в свою боевую практику."Могу сказать, что сегодня, несмотря на все те процессы, которые происходят вблизи наших границ, безопасность Республики Беларусь гарантирована и обеспечивается. Она базируется на четком восприятии силовым блоком страны, на четком восприятии народом государства того, что мирное небо необходимо сохранить. И это гораздо лучше, чем все иные процессы с демонстрацией силы или попыткой диктовать какие-то вопросы с помощью вооруженных сил или применения военной силы", - подчеркнул Муравейко.

https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000603942.html

https://ria.ru/20250221/minoborony-2000866815.html

https://ria.ru/20241120/belorussija-1984811794.html

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