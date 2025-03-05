https://ria.ru/20250305/banki-2003251915.html

Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан

Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан - РИА Новости, 05.03.2025

Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан

Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:22:00+03:00

2025-03-05T17:22:00+03:00

2025-03-05T17:23:00+03:00

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. "Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003205238.html

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2025

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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, общество