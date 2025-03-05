https://ria.ru/20250305/banki-2003251915.html
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан - РИА Новости, 05.03.2025
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан
Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:22:00+03:00
2025-03-05T17:22:00+03:00
2025-03-05T17:23:00+03:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. "Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003205238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3db641d90efaf5d93f8a90ba1fa91d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан
Крупные российские банки отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан