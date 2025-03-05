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Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан - РИА Новости, 05.03.2025
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17:22 05.03.2025 (обновлено: 17:23 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/banki-2003251915.html
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан - РИА Новости, 05.03.2025
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан
Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. РИА Новости, 05.03.2025
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эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. "Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Крупные банки отражают свыше 99 процентов мошеннических атак на граждан

Крупные российские банки отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.
"Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
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