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Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз - РИА Новости, 05.03.2025
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10:47 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/bajden-2003147636.html
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз - РИА Новости, 05.03.2025
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз
Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:47:00+03:00
2025-03-05T10:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то время как Дональд Трамп в этом году ограничился одним, свидетельствует подсчет РИА Новости. Байден упоминал президента РФ в контексте противостояния, употребляя словосочетания "остановить Путина", "противостоять Путину", нередко повторяя одно и то же в соседних предложениях. Трамп же назвал фамилию российского лидера, когда говорил о некомпетентности предыдущей администрации. "Был такой уровень некомпетентности (в администрации Байдена – ред.), что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было", - сказал Трамп. При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, россия, владимир путин, джо байден, дональд трамп
В мире, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз

Байден в семь раз чаще Трампа упоминал Путина в речи перед конгрессом

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то время как Дональд Трамп в этом году ограничился одним, свидетельствует подсчет РИА Новости.
Байден упоминал президента РФ в контексте противостояния, употребляя словосочетания "остановить Путина", "противостоять Путину", нередко повторяя одно и то же в соседних предложениях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
08:17
Трамп же назвал фамилию российского лидера, когда говорил о некомпетентности предыдущей администрации.
"Был такой уровень некомпетентности (в администрации Байдена – ред.), что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было", - сказал Трамп.
При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина
28 января, 05:21
 
В миреРоссияВладимир ПутинДжо БайденДональд Трамп
 
 
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