https://ria.ru/20250305/bajden-2003147636.html
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз - РИА Новости, 05.03.2025
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз
Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:47:00+03:00
2025-03-05T10:47:00+03:00
2025-03-05T10:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то время как Дональд Трамп в этом году ограничился одним, свидетельствует подсчет РИА Новости. Байден упоминал президента РФ в контексте противостояния, употребляя словосочетания "остановить Путина", "противостоять Путину", нередко повторяя одно и то же в соседних предложениях. Трамп же назвал фамилию российского лидера, когда говорил о некомпетентности предыдущей администрации. "Был такой уровень некомпетентности (в администрации Байдена – ред.), что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было", - сказал Трамп. При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250128/ssha-1995817193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир путин, джо байден, дональд трамп
В мире, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз
Байден в семь раз чаще Трампа упоминал Путина в речи перед конгрессом