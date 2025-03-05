https://ria.ru/20250305/bajden-2003147636.html

Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз

Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз - РИА Новости, 05.03.2025

Байден в речи перед конгрессом в 2024 году упоминал Путина семь раз

Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:47:00+03:00

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2025-03-05T10:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Предыдущий президент США Джо Байден в своей ежегодной речи перед конгрессом в 2024 году семь раз упомянул главу российского государства Владимира Путина, в то время как Дональд Трамп в этом году ограничился одним, свидетельствует подсчет РИА Новости. Байден упоминал президента РФ в контексте противостояния, употребляя словосочетания "остановить Путина", "противостоять Путину", нередко повторяя одно и то же в соседних предложениях. Трамп же назвал фамилию российского лидера, когда говорил о некомпетентности предыдущей администрации. "Был такой уровень некомпетентности (в администрации Байдена – ред.), что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было", - сказал Трамп. При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250128/ssha-1995817193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин, джо байден, дональд трамп