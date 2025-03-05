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Посол России предложил Армении сделать выбор - РИА Новости, 05.03.2025
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00:52 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html
Посол России предложил Армении сделать выбор
Посол России предложил Армении сделать выбор - РИА Новости, 05.03.2025
Посол России предложил Армении сделать выбор
Армении придется сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС), заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин... РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Армении придется сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС), заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью порталу 24News.&quot;С самого начала российская сторона четко обозначила свою позицию: либо ЕС, либо ЕАЭС, быть в обоих невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно&quot;, — отметил он.Как отметил посол, сотрудничество Армении с ЕАЭС и Россией является одним из ключевых факторов экономического развития республики, о чем свидетельствует статистика"Что будет в ЕС — это вопрос будущего, на данный момент динамика торговли между Арменией и ЕС отрицательная", — добавил Копыркин, подчеркнув, что этот выбор — суверенное право Еревана.В феврале парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство.Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
https://ria.ru/20250214/pashinjan-1999411999.html
https://ria.ru/20250303/armenija-2002720379.html
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цены на нефть, армения, россия, ереван, сергей копыркин, евросоюз, евразийский экономический союз
Цены на нефть, Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Посол России предложил Армении сделать выбор

Посол России Копыркин: Армении придется выбирать между ЕЭАС и ЕС

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Армении придется сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС), заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью порталу 24News.
«

"С самого начала российская сторона четко обозначила свою позицию: либо ЕС, либо ЕАЭС, быть в обоих невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно", — отметил он.

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Как отметил посол, сотрудничество Армении с ЕАЭС и Россией является одним из ключевых факторов экономического развития республики, о чем свидетельствует статистика
"Что будет в ЕС — это вопрос будущего, на данный момент динамика торговли между Арменией и ЕС отрицательная", — добавил Копыркин, подчеркнув, что этот выбор — суверенное право Еревана.
В феврале парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство.
Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
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Цены на нефтьАрменияРоссияЕреванСергей КопыркинЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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