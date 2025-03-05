Посол России предложил Армении сделать выбор
Посол России Копыркин: Армении придется выбирать между ЕЭАС и ЕС
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Армении придется сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС), заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью порталу 24News.
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"С самого начала российская сторона четко обозначила свою позицию: либо ЕС, либо ЕАЭС, быть в обоих невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно", — отметил он.
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Как отметил посол, сотрудничество Армении с ЕАЭС и Россией является одним из ключевых факторов экономического развития республики, о чем свидетельствует статистика
"Что будет в ЕС — это вопрос будущего, на данный момент динамика торговли между Арменией и ЕС отрицательная", — добавил Копыркин, подчеркнув, что этот выбор — суверенное право Еревана.
В феврале парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство.
Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
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