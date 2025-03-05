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Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
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19:35 05.03.2025 (обновлено: 20:07 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html
Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии
Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой пообещал, что даст поручение доработать вопросы, связанные с получением... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:35:00+03:00
2025-03-05T20:07:00+03:00
абхазия
россия
владимир путин
бадра гунба
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой пообещал, что даст поручение доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии, и отметил, что соответствующая программа будет продолжаться."Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу", - сказал Путин.Гунба со своей стороны отметил важность этого вопроса для Абхазии и уточнил, что остается определить механизм предоставления российского гражданства абхазским гражданам. При этом, по словам избранного президента республики, уже более 70% граждан Абхазии имеют гражданство РФ.Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства данной страны приобретать гражданство другой стороны договора.
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003281454.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003281947.html
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абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, в мире
Абхазия, Россия, Владимир Путин, Бадра Гунба, В мире
Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии

Путин поручит доработать вопрос двойного гражданства для резидентов Абхазии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой пообещал, что даст поручение доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии, и отметил, что соответствующая программа будет продолжаться.
"Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба
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Гунба со своей стороны отметил важность этого вопроса для Абхазии и уточнил, что остается определить механизм предоставления российского гражданства абхазским гражданам. При этом, по словам избранного президента республики, уже более 70% граждан Абхазии имеют гражданство РФ.
Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.
Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства данной страны приобретать гражданство другой стороны договора.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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АбхазияРоссияВладимир ПутинБадра ГунбаВ мире
 
 
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