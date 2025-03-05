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При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба - РИА Новости, 05.03.2025
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19:25 05.03.2025 (обновлено: 19:58 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003281454.html
При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба
При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба - РИА Новости, 05.03.2025
При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба
Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает, заявил избранный президент Абхазии Бадра... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:25:00+03:00
2025-03-05T19:58:00+03:00
россия
абхазия
бадра гунба
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает, заявил избранный президент Абхазии Бадра Гунба."Именно благодаря вашей поддержке народ Абхазии и республики в целом имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией", - сказал Гунба на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Гунба отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической."Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.Избранный президент Абхазии добавил, что в рамках своей деятельности всегда отдавал приоритет России - главному стратегическому союзнику республики."У нас исторически братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать", - заключил он.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.
https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html
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россия, абхазия, бадра гунба, владимир путин, в мире
Россия, Абхазия, Бадра Гунба, Владимир Путин, В мире
При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба

Гунба: Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает, заявил избранный президент Абхазии Бадра Гунба.
"Именно благодаря вашей поддержке народ Абхазии и республики в целом имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией", - сказал Гунба на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и бывший президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 21 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Межгосударственные отношения России и Абхазии
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Гунба отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической.
"Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.
Избранный президент Абхазии добавил, что в рамках своей деятельности всегда отдавал приоритет России - главному стратегическому союзнику республики.
"У нас исторически братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать", - заключил он.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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РоссияАбхазияБадра ГунбаВладимир ПутинВ мире
 
 
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