При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба
Гунба: Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает, заявил избранный президент Абхазии Бадра Гунба.
"Именно благодаря вашей поддержке народ Абхазии и республики в целом имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией", - сказал Гунба на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Гунба отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической.
"Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.
Избранный президент Абхазии добавил, что в рамках своей деятельности всегда отдавал приоритет России - главному стратегическому союзнику республики.
"У нас исторически братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать", - заключил он.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.