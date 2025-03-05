https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003281454.html

При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба

При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба - РИА Новости, 05.03.2025

При поддержке России Абхазия имеет возможность развиваться, заявил Гунба

Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает, заявил избранный президент Абхазии Бадра... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:25:00+03:00

2025-03-05T19:25:00+03:00

2025-03-05T19:58:00+03:00

россия

абхазия

бадра гунба

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_0:224:3222:2036_1920x0_80_0_0_d50ffe01f46382f013f74bf237baeccb.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает, заявил избранный президент Абхазии Бадра Гунба."Именно благодаря вашей поддержке народ Абхазии и республики в целом имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией", - сказал Гунба на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Гунба отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической."Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.Избранный президент Абхазии добавил, что в рамках своей деятельности всегда отдавал приоритет России - главному стратегическому союзнику республики."У нас исторически братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать", - заключил он.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.

https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003281947.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия, бадра гунба, владимир путин, в мире