https://ria.ru/20250304/zemlyakova-2002945267.html

Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок

Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок - РИА Новости, 04.03.2025

Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок

Глава городского округа Химки Елена Землякова вручила первые паспорта юным горожанам, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:54:00+03:00

2025-03-04T12:54:00+03:00

2025-03-04T12:54:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002944392_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_b305e0b7edc50d6f0bddf09456092117.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова вручила первые паспорта юным горожанам, сообщает пресс-служба администрации округа. Шесть школьников получили документ в торжественной обстановке. "Желаю каждому из ребят найти свое любимое дело, развиваться, стремиться только вперед! А мы поможем во всех начинаниях", — приводит пресс-служба слова главы городского округа. Вместе с Земляковой подростков поздравил председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский. Жительница Химок Елизавета Шапорова отметила, что ей нравится место, где она живет, и в будущем планирует остаться в городе. В будущем она мечтает стать актрисой. В февральской церемонии вручения паспортов участвовали 14 юных химчан. В ведомстве отметили, что принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может любой желающий. Для этого им необходимо обратиться в МФЦ.

https://ria.ru/20250301/khimki-2002470158.html

https://ria.ru/20250226/khimki-2001726914.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), общество