https://ria.ru/20250304/zemlyakova-2002945267.html
Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок
Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок - РИА Новости, 04.03.2025
Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок
Глава городского округа Химки Елена Землякова вручила первые паспорта юным горожанам, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:54:00+03:00
2025-03-04T12:54:00+03:00
2025-03-04T12:54:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова вручила первые паспорта юным горожанам, сообщает пресс-служба администрации округа. Шесть школьников получили документ в торжественной обстановке. "Желаю каждому из ребят найти свое любимое дело, развиваться, стремиться только вперед! А мы поможем во всех начинаниях", — приводит пресс-служба слова главы городского округа. Вместе с Земляковой подростков поздравил председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский. Жительница Химок Елизавета Шапорова отметила, что ей нравится место, где она живет, и в будущем планирует остаться в городе. В будущем она мечтает стать актрисой. В февральской церемонии вручения паспортов участвовали 14 юных химчан. В ведомстве отметили, что принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может любой желающий. Для этого им необходимо обратиться в МФЦ.
https://ria.ru/20250301/khimki-2002470158.html
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химки (городской округ в московской области), общество
Химки (городской округ в Московской области), Общество
Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок
Шесть юных жителей Химок получили первые паспорта из рук Земляковой
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова вручила первые паспорта юным горожанам, сообщает пресс-служба администрации округа.
Шесть школьников получили документ в торжественной обстановке.
"Желаю каждому из ребят найти свое любимое дело, развиваться, стремиться только вперед! А мы поможем во всех начинаниях", — приводит пресс-служба слова главы городского округа.
Вместе с Земляковой подростков поздравил председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.
Жительница Химок Елизавета Шапорова отметила, что ей нравится место, где она живет, и в будущем планирует остаться в городе. В будущем она мечтает стать актрисой.
В февральской церемонии вручения паспортов участвовали 14 юных химчан.
В ведомстве отметили, что принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может любой желающий. Для этого им необходимо обратиться в МФЦ.