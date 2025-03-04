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Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2025
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение
Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:14:00+03:00
2025-03-04T08:14:00+03:00
2025-03-04T08:18:00+03:00
происшествия
российская академия наук
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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта Алексей Стоянов.По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда сейсмособытия составила 4,2."Все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал РИА Новости директор дирекции курорта Стоянов.
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происшествия, российская академия наук
Происшествия, Российская академия наук
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение
Около горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение магнитудой 4,2