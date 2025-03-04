https://ria.ru/20250304/zemletryasenie-2002890292.html

Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение

Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2025

Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение

Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:14:00+03:00

2025-03-04T08:14:00+03:00

2025-03-04T08:18:00+03:00

происшествия

российская академия наук

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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта Алексей Стоянов.По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда сейсмособытия составила 4,2."Все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал РИА Новости директор дирекции курорта Стоянов.

https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, российская академия наук