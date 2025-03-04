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Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2025
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08:14 04.03.2025 (обновлено: 08:18 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/zemletryasenie-2002890292.html
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2025
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение
Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:14:00+03:00
2025-03-04T08:18:00+03:00
происшествия
российская академия наук
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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта Алексей Стоянов.По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда сейсмособытия составила 4,2."Все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал РИА Новости директор дирекции курорта Стоянов.
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происшествия, российская академия наук
Происшествия, Российская академия наук
Недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение

Около горнолыжного курорта "Шерегеш" произошло землетрясение магнитудой 4,2

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе; объект работает штатно, сообщил во вторник РИА Новости директор дирекции курорта Алексей Стоянов.
По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда сейсмособытия составила 4,2.
"Все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал РИА Новости директор дирекции курорта Стоянов.
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ПроисшествияРоссийская академия наук
 
 
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