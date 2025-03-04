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Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003045684.html
Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков
Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков
Лидер киевского режима Владимир Зеленский запретил самому себе договариваться о перемирии на Украине, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:50:00+03:00
2025-03-04T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер киевского режима Владимир Зеленский запретил самому себе договариваться о перемирии на Украине, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах диалога по урегулированию. "Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести (ред. - переговоры), если ему декретом президента это запрещено", - сказал Песков корреспонденту издания Life в ответ на вопрос, захочет ли Владимир Путин вести мирные переговоры с Зеленским после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Видео выложено в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, США
Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков

Песков: Зеленский сам себе запретил договариваться о перемирии на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер киевского режима Владимир Зеленский запретил самому себе договариваться о перемирии на Украине, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах диалога по урегулированию.
"Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести (ред. - переговоры), если ему декретом президента это запрещено", - сказал Песков корреспонденту издания Life в ответ на вопрос, захочет ли Владимир Путин вести мирные переговоры с Зеленским после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios
Вчера, 17:08
Видео выложено в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСША
 
 
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