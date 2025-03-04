https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003045684.html

Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков

Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2025

Зеленский сам себе запретил переговоры о мире, заявил Песков

Лидер киевского режима Владимир Зеленский запретил самому себе договариваться о перемирии на Украине, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:50:00+03:00

2025-03-04T18:50:00+03:00

2025-03-04T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер киевского режима Владимир Зеленский запретил самому себе договариваться о перемирии на Украине, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах диалога по урегулированию. "Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести (ред. - переговоры), если ему декретом президента это запрещено", - сказал Песков корреспонденту издания Life в ответ на вопрос, захочет ли Владимир Путин вести мирные переговоры с Зеленским после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Видео выложено в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, россия, сша