https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

Европа породила Зеленского — и он ее убьет

Европа породила Зеленского — и он ее убьет - РИА Новости, 04.03.2025

Европа породила Зеленского — и он ее убьет

Европейский союз продолжает свои лихорадочные метания в стенах новой реальности, в хаотичном движении набивая себе внушительные шишки. Пока в Лондоне главы... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:00:00+03:00

2025-03-04T08:00:00+03:00

2025-03-04T08:04:00+03:00

аналитика

украина

владимир зеленский

сша

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002842356_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_42acfc30b2413692d09ac75ad9aa2300.jpg

Европейский союз продолжает свои лихорадочные метания в стенах новой реальности, в хаотичном движении набивая себе внушительные шишки. Пока в Лондоне главы европейских государств водили восторженные хороводы вокруг Зеленского и радостно посыпали его деньгами из нового военного кредита, на сцену вновь вышла Венгрия. Петр Сийярто направил в адрес заместителя председателя Еврокомиссии письмо. В нем глава венгерского МИД официально предупреждает Каю Каллас, что Будапешт оставляет за собой право на любые действия, связанные с обеспечением собственной энергобезопасности. Явно подразумевается, что упомянутые меры будут идти вразрез с текущим политическим курсом ЕС.Венгрия выждала и перешла в атаку не только в политическом, но и в правовом поле. Сийярто в своем обращении обвинил Еврокомиссию в том, что Брюссель грубо и осознанно нарушил два из четырех ключевых обязательств, призванных защитить национальные интересы мадьяр. Венгрию не пригласили ни на одни переговоры о сохранении поставок природного газа через территорию Украины, равно как и на все обсуждения по продлению поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Также Еврокомиссия гарантировала сохранность и работоспособность объектов нефтегазовой транспортной инфраструктуры, другими словами, что ВСУ не станут их атаковать и оставшиеся рабочие маршруты поставок, вроде "Турецкого потока", будут выведены за скобки боевых действий.Здесь не нужно быть оракулом, чтобы увязать дипломатический демарш Будапешта с беспилотной атакой, предпринятой ВСУ против компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Станция обеспечивает прокачку метана по "Турецкому потоку", откуда Венгрия получает львиную долю природного газа. Это не первая попытка украинских вооруженных формирований нарушить экспортную ресурсную логистику по южному маршруту, поэтому последний налет украинских БПЛА Будапешт классифицировал как угрозу своему суверенитету.Мы действительно живем в интересное время, когда все исторические события ускорились кратно, а наружу лезут данные, которые еще недавно засекретили бы на полвека. Переваривая происходящее, на ум сразу приходит декабрьская стычка Киева и Братиславы, где в попытке продавить продолжение газового транзита словаки вывалили доселе неведомый козырь. Зеленскому через СМИ напомнили, что в соглашении о евроассоциации, подписанном Украиной, есть пункт, согласно которому киевский режим обязуется поддерживать прокачку российских углеводородов в пользу европейских покупателей. Широкая общественность тогда с удивлением узнала о существовании подобных гарантийных обязательств в принципе. Сегодня выясняется, что в кулуарах Еврокомиссии велись некие неафишируемые переговоры и отдельным странам-участницам вновь были выданы определенные гарантии, которые, впрочем, не менее традиционно были нарушены.Последовательность подобных прецедентов наводит на серьезные размышления, в первую очередь о реальной степени подчиненности Киева западным кураторам и управляемости страной извне.Принято считать, что Украина тотально управляема западными элитами, причем в форме беспрекословного подчинения и тщательного следования инструкциям. Однако недавний скандал в Вашингтоне, где политический пигмей-полумертвец Зеленский откровенно хамил Трампу и Вэнсу, двум самым влиятельным людям Соединенных Штатов, вытаскивает из глубин памяти длинную цепь других фактов, затертых вихрями последних лет. Например, десять лет назад, после Майдана, в Европе уже осознавали опасность потери российского ресурсного импорта — и шло открытое обсуждение покупки украинской газотранспортной системы (УГТС) одним из европейских операторов. Исключение из схемы Киева расценивалось как устранение политической и эмоциональной составляющей. Был организован независимый аудит с привлечением немецкой сервисной компании, в результате которого появилось заключение о текущем износе газотранспортной инфраструктуры на 60 процентов и необходимости амортизационных инвестиций в размере 4,5 миллиарда долларов.Назывался и наиболее вероятный покупатель. Это крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni, ее эмиссары неоднократно приезжали в "Нафтогаз", но Киев упорно заводил все переговоры в тупик, выставляя заведомо неприемлемые условия сделки. Тогда, помнится, это списывали на происки американцев, якобы желающих самостоятельно купить УГТС. В 2025-м можно утверждать, что степень влияния Вашингтона на внутренние процессы Украины сильно переоценена, а вот вовлеченность Лондона и его спецслужб — наоборот. Именно британским кураторам приписывают планирование теракта с подрывом Крымского моста, они же открыто занимаются подготовкой морских диверсионных подразделений ГУР и ВСУ, а также внедрением новых решений вроде безэкипажных кораблей, ставших не самым приятным сюрпризом для нашего Черноморского флота.После выхода из западной коалиции США знамя главных поджигателей войны перехватила Великобритания. И здесь сразу вспоминаются переговоры в Стамбуле весной 2022 года, когда действующий премьер-министр Борис Джонсон прямо приказал Киеву воевать с Россией. Три года спустя его сменщик Кит Стармер выделяет миллиарды фунтов на продолжение боевых действий с главным условием — никаких переговоров с Москвой, только война.Однако если анализировать события на глубину в десять-пятнадцать лет, становится ясно, что вне зависимости от личности своего президента Украина мечется от одного перспективного спонсора к другому, при этом объем получаемых Киевом рублей, долларов, фунтов вовсе не тождественен ожиданиям инвестора. Проще говоря, украинские власти берут деньги то у Москвы, то у американских демократов, то у британских лейбористов, но условия выделения этих самых денег выполняют из рук вон плохо, всячески уклоняясь и замыливая оговоренные цели. В свое время украинцы "кинули" Россию на транзит углеводородов, европейцев — на покупку УГТС, американцев — на сделку по недрам в целом. Даже интересно, что перевесит в этот раз: извечная украинская хитрость или британские колониальные традиции?Есть старый анекдот, что Украина разворует и развалит любой союз, куда она вступит. Зеленскому не светит стать победителем России, но есть шанс войти в историю в роли гробовщика ЕС.

https://ria.ru/20250220/vengrija-2000662323.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002774497.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, владимир зеленский, сша, европа