https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002993986.html

Пушков сделал новое заявление о ссоре Зеленского с Трампом

Пушков сделал новое заявление о ссоре Зеленского с Трампом - РИА Новости, 04.03.2025

Пушков сделал новое заявление о ссоре Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский выбрал для себя наихудшую форму ссоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:46:00+03:00

2025-03-04T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал для себя наихудшую форму ссоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Сообщают, что президент Трамп приостанавливает всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует добросовестное стремление к миру. Это опровергает рассуждения о "непредсказуемости" Трампа: как минимум, в отношении украинского конфликта он вполне последователен. О том, что Трамп рассматривает такую возможность, мы сообщали задолго до скандала в Белом доме. Само же столкновение Трампа с Зеленским и разлад между Вашингтоном и Киевом не были внезапными - они давно назревали и были ожидаемыми, хотя Зеленский сумел выбрать наихудшую для себя форму личной ссоры с Трампом", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что, отказываясь извиняться перед Трампом, Зеленский сознательно "загоняет ситуацию в тупик", по его словам, Трамп "не пойдет на попятную". "Кризис украинской политики углубляется, неадекватность решений Киева возрастает. Нет большей ошибки для Киева, как вступить в конфликт с главой США в расчете на Европу. Европа без США ощущает себя неуверенно, в военном плане она слаба. Все это уже в обозримой перспективе скажется на ходе событий и положении Украины", - полагает политик. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250228/slutskiy-2002367281.html

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