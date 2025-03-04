https://ria.ru/20250304/zakharova-2003072983.html

Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной

Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной - РИА Новости, 04.03.2025

Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:34:00+03:00

2025-03-04T21:34:00+03:00

2025-03-04T21:34:00+03:00

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мария захарова

степан бандера

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

организация украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, она поинтересовалась, чем же тогда занимается посольство его страны в Киеве. Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это. "То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Израиля.

https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html

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