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Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:34:00+03:00
2025-03-04T21:34:00+03:00
2025-03-04T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, она поинтересовалась, чем же тогда занимается посольство его страны в Киеве. Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это. "То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Израиля.
https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html
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В мире, Израиль, Украина, Мария Захарова, Степан Бандера, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Организация украинских националистов* (ОУН)*, Украинская повстанческая армия, МИД Израиля
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной
Захарова удивилась, что главе Саару не сообщали о восхвалении Бандеры на Украине