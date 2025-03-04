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Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
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21:34 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zakharova-2003072983.html
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:34:00+03:00
2025-03-04T21:34:00+03:00
в мире
израиль
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мария захарова
степан бандера
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
организация украинских националистов* (оун)*
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, она поинтересовалась, чем же тогда занимается посольство его страны в Киеве. Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это. "То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Израиля.
https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html
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в мире, израиль, украина, мария захарова, степан бандера, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация украинских националистов* (оун)*, украинская повстанческая армия, мид израиля‎
В мире, Израиль, Украина, Мария Захарова, Степан Бандера, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Организация украинских националистов* (ОУН)*, Украинская повстанческая армия, МИД Израиля‎
Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Украиной

Захарова удивилась, что главе Саару не сообщали о восхвалении Бандеры на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что главе МИД Израиля Гидеону Саару не докладывали о восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, она поинтересовалась, чем же тогда занимается посольство его страны в Киеве.
Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это.
"То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Израиля.
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В миреИзраильУкраинаМария ЗахароваСтепан БандераМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Организация украинских националистов* (ОУН)*Украинская повстанческая армияМИД Израиля‎
 
 
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