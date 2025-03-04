В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Автомобиль полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 31 миллион рублей задержаны в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД.
В ходе предварительного следствия установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения.
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"С января 2021 года они привлекли ряд физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. Денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторами преступной группы извлечён доход в сумме свыше 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
"Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны", - подчеркивается в сообщении.
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