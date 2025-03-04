https://ria.ru/20250304/zaderzhanie-2002932630.html

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег - РИА Новости, 04.03.2025

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег

Подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 31 миллион рублей задержаны в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:10:00+03:00

2025-03-04T12:10:00+03:00

2025-03-04T12:10:00+03:00

нижний новгород

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148275/83/1482758381_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_75ecb47c5cc1e31571c365c2ebd397f2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 31 миллион рублей задержаны в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД. В ходе предварительного следствия установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения. "С января 2021 года они привлекли ряд физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. Денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторами преступной группы извлечён доход в сумме свыше 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". "Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002179372.html

https://ria.ru/20250218/gosduma-1999953652.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, россия, общество