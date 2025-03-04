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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег - РИА Новости, 04.03.2025
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12:10 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zaderzhanie-2002932630.html
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег - РИА Новости, 04.03.2025
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег
Подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 31 миллион рублей задержаны в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:10:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 31 миллион рублей задержаны в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД. В ходе предварительного следствия установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения. "С января 2021 года они привлекли ряд физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. Денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторами преступной группы извлечён доход в сумме свыше 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". "Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002179372.html
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нижний новгород, россия, общество
Нижний Новгород, Россия, Общество
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 31 миллион рублей задержаны в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД.
В ходе предварительного следствия установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения.
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"С января 2021 года они привлекли ряд физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. Денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторами преступной группы извлечён доход в сумме свыше 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
"Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны", - подчеркивается в сообщении.
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