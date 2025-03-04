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Программа "Земский работник культуры" будет запущена на Ямале - РИА Новости, 04.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:09 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/yamal-2003038027.html
Программа "Земский работник культуры" будет запущена на Ямале
Программа "Земский работник культуры" будет запущена на Ямале - РИА Новости, 04.03.2025
Программа "Земский работник культуры" будет запущена на Ямале
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запускают программу "Земский работник культуры", в рамках которой переехавшие трудиться в местные села и поселки... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:09:00+03:00
2025-03-04T18:09:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запускают программу "Земский работник культуры", в рамках которой переехавшие трудиться в местные села и поселки получат по одному миллиону рублей, сообщает правительство региона. "Специалисты, приехавшие работать в ямальские села и поселки, получат выплату в размере одного миллиона рублей. Программа будет действовать по аналогии с "Земским учителем", "Земским доктором" и "Земским фельдшером"… Программа поможет привлечь культработников в малые населенные пункты, повысит престиж профессии и решит проблему дефицита кадров", - говорится в сообщении. Отмечается, что кандидаты на участие в программе пройдут конкурсный отбор. Так, специалисту, планирующему работать на Ямале, необходимо будет выбрать одну из вакансий в учреждении культуры в населенном пункте до 50 тысяч человек и заключить трудовой договор. Одно из главных условий предоставления единовременной компенсационной выплаты – отработать на Ямале не менее пяти лет, уточнили в правительстве.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Программа "Земский работник культуры" будет запущена на Ямале

Власти Ямала запускают программу "Земский работник культуры"

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запускают программу "Земский работник культуры", в рамках которой переехавшие трудиться в местные села и поселки получат по одному миллиону рублей, сообщает правительство региона.
"Специалисты, приехавшие работать в ямальские села и поселки, получат выплату в размере одного миллиона рублей. Программа будет действовать по аналогии с "Земским учителем", "Земским доктором" и "Земским фельдшером"… Программа поможет привлечь культработников в малые населенные пункты, повысит престиж профессии и решит проблему дефицита кадров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кандидаты на участие в программе пройдут конкурсный отбор. Так, специалисту, планирующему работать на Ямале, необходимо будет выбрать одну из вакансий в учреждении культуры в населенном пункте до 50 тысяч человек и заключить трудовой договор. Одно из главных условий предоставления единовременной компенсационной выплаты – отработать на Ямале не менее пяти лет, уточнили в правительстве.
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