https://ria.ru/20250304/yakushev-2002870224.html

В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев

В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев - РИА Новости, 04.03.2025

В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев

Поправки для поддержки участников специальной военной операции внесены в народную программу партии "Единая Россия", заявил секретарь генсовета ЕР Владимир... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:29:00+03:00

2025-03-04T01:29:00+03:00

2025-03-04T01:29:00+03:00

политика

единая россия

владимир якушев

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поправки для поддержки участников специальной военной операции внесены в народную программу партии "Единая Россия", заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. "Мы всегда говорили о том, что это (народная программа - ред) не догма, жизнь меняется и наша программа также может дополняться новыми положениями. В основном это положения, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и их семей, именно на это и были направлены основные поправки, которые мы внесли в нашу программу", - сказал Якушев в эфире телеканала "Россия 24". В рамках съезда "Единая Россия" внесла изменения в народную программу: она дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в программе будет 17 направлений, в том числе новое, отвечающее за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, 2024 год стал Годом первичных отделений "Единой России", на съезде партия приняла положение о "первичках" ЕР, которое начнет действовать с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20250303/svo-2002844867.html

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политика, единая россия, владимир якушев