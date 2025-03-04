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В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев - РИА Новости, 04.03.2025
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01:29 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/yakushev-2002870224.html
В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев
В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев - РИА Новости, 04.03.2025
В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев
Поправки для поддержки участников специальной военной операции внесены в народную программу партии "Единая Россия", заявил секретарь генсовета ЕР Владимир... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:29:00+03:00
2025-03-04T01:29:00+03:00
политика
единая россия
владимир якушев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поправки для поддержки участников специальной военной операции внесены в народную программу партии "Единая Россия", заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. "Мы всегда говорили о том, что это (народная программа - ред) не догма, жизнь меняется и наша программа также может дополняться новыми положениями. В основном это положения, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и их семей, именно на это и были направлены основные поправки, которые мы внесли в нашу программу", - сказал Якушев в эфире телеканала "Россия 24". В рамках съезда "Единая Россия" внесла изменения в народную программу: она дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в программе будет 17 направлений, в том числе новое, отвечающее за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, 2024 год стал Годом первичных отделений "Единой России", на съезде партия приняла положение о "первичках" ЕР, которое начнет действовать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20250303/svo-2002844867.html
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политика, единая россия, владимир якушев
Политика, Единая Россия, Владимир Якушев
В программу ЕР внесли поправки для поддержки участников СВО, заявил Якушев

Якушев: поправки для поддержки участников СВО внесены в народную программу ЕР

© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поправки для поддержки участников специальной военной операции внесены в народную программу партии "Единая Россия", заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Мы всегда говорили о том, что это (народная программа - ред) не догма, жизнь меняется и наша программа также может дополняться новыми положениями. В основном это положения, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и их семей, именно на это и были направлены основные поправки, которые мы внесли в нашу программу", - сказал Якушев в эфире телеканала "Россия 24".
В рамках съезда "Единая Россия" внесла изменения в народную программу: она дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в программе будет 17 направлений, в том числе новое, отвечающее за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, 2024 год стал Годом первичных отделений "Единой России", на съезде партия приняла положение о "первичках" ЕР, которое начнет действовать с 1 января 2025 года.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе для бойцов СВО
Вчера, 20:28
 
ПолитикаЕдиная РоссияВладимир Якушев
 
 
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