https://ria.ru/20250304/vzryvy-2002874032.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 04.03.2025

В Харькове прогремели взрывы

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:42:00+03:00

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2025-03-04T02:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 21.36 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250304/vzryvy-2002872253.html

харьков

россия

харьковская область

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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины