Рейтинг@Mail.ru
В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 04.03.2025 (обновлено: 15:36 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vtb-2002956336.html
В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте
В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте - РИА Новости, 04.03.2025
В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте
Разработана технология восстановления доступа в мобильное приложение по карте с NFC-чипом, сообщает ВТБ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:25:00+03:00
2025-03-04T15:36:00+03:00
технологии
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/05/1532720540_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_d5025b885bb963c6f9962a6db4aee8d1.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разработана технология восстановления доступа в мобильное приложение по карте с NFC-чипом, сообщает ВТБ. Держателю карты с NFC-чипом достаточно поднести ее к смартфону — и доступ к онлайн-ресурсу будет восстановлен. Таким образом можно самостоятельно разблокировать приложение, если клиент забыл пароль или ранее сам заблокировал личный кабинет, например, опасаясь мошенников. Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, использование технологии NFC существенно снижает риски мошенничества в случае компрометации данных карт клиентов. "Это как запасной ключ, который всегда при вас. Нам удалось совместить удобство и безопасность нового функционала: мошенники не смогут войти в приложение без физической карты, даже если узнают ее данные", — приводятся в сообщении его слова.
https://realty.ria.ru/20250304/moskva-2002918497.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/05/1532720540_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_8b940dd469b5e6c53029bde64f2dcf9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, втб (банк)
Технологии, ВТБ (банк)
В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте

ВТБ разработал технологию доступа в мобильное приложение по карте с NFC-чипом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разработана технология восстановления доступа в мобильное приложение по карте с NFC-чипом, сообщает ВТБ.
Держателю карты с NFC-чипом достаточно поднести ее к смартфону — и доступ к онлайн-ресурсу будет восстановлен. Таким образом можно самостоятельно разблокировать приложение, если клиент забыл пароль или ранее сам заблокировал личный кабинет, например, опасаясь мошенников.
Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, использование технологии NFC существенно снижает риски мошенничества в случае компрометации данных карт клиентов.
"Это как запасной ключ, который всегда при вас. Нам удалось совместить удобство и безопасность нового функционала: мошенники не смогут войти в приложение без физической карты, даже если узнают ее данные", — приводятся в сообщении его слова.
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ВТБ построит магистраль в Москве
Вчера, 11:09
 
ТехнологииВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала