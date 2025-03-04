https://ria.ru/20250304/vtb-2002956336.html

В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте

В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте - РИА Новости, 04.03.2025

В России появилась технология разблокировки приложения по банковской карте

Разработана технология восстановления доступа в мобильное приложение по карте с NFC-чипом, сообщает ВТБ. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:25:00+03:00

2025-03-04T13:25:00+03:00

2025-03-04T15:36:00+03:00

технологии

втб (банк)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разработана технология восстановления доступа в мобильное приложение по карте с NFC-чипом, сообщает ВТБ. Держателю карты с NFC-чипом достаточно поднести ее к смартфону — и доступ к онлайн-ресурсу будет восстановлен. Таким образом можно самостоятельно разблокировать приложение, если клиент забыл пароль или ранее сам заблокировал личный кабинет, например, опасаясь мошенников. Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, использование технологии NFC существенно снижает риски мошенничества в случае компрометации данных карт клиентов. "Это как запасной ключ, который всегда при вас. Нам удалось совместить удобство и безопасность нового функционала: мошенники не смогут войти в приложение без физической карты, даже если узнают ее данные", — приводятся в сообщении его слова.

https://realty.ria.ru/20250304/moskva-2002918497.html

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технологии, втб (банк)