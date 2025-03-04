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При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 04.03.2025 (обновлено: 21:41 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vsu-2003071924.html
При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР
При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025
При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР
Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения, РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:18:00+03:00
2025-03-04T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
енакиево
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения, уничтожены дома, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вечером вооруженные формирования Украины атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево", - говорится в сообщении главы региона.По его данным, ранения средней степени тяжести получили два человека, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, два дома были полностью уничтожены, еще два жилых домостроения, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, енакиево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР

Пушилин: ВСУ атаковали Енакиево высокоточным оружием, ранены ребенок и взрослый

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения, уничтожены дома, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Вечером вооруженные формирования Украины атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево", - говорится в сообщении главы региона.
По его данным, ранения средней степени тяжести получили два человека, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, два дома были полностью уничтожены, еще два жилых домостроения, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоВооруженные силы Украины
 
 
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