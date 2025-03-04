https://ria.ru/20250304/vsu-2003071924.html

При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР

При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025

При атаке ВСУ высокоточным оружием пострадали два жителя Енакиево в ДНР

Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения, РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:18:00+03:00

2025-03-04T21:18:00+03:00

2025-03-04T21:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

енакиево

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения, уничтожены дома, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вечером вооруженные формирования Украины атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево", - говорится в сообщении главы региона.По его данным, ранения средней степени тяжести получили два человека, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, два дома были полностью уничтожены, еще два жилых домостроения, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

енакиево

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донецкая народная республика, енакиево, вооруженные силы украины