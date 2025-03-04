ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ атаковали 7 районов Белгородской области более 40 БПЛА за сутки
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 приграничных районов Белгородской области более 40 беспилотниками, два мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов и совершены атаки с применением 43 беспилотников, из них 30 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях, двух социальных объектах, сельхозпредприятии, трех единицах спецтехники, коммерческом объекте, производственном предприятии, четырех транспортных средствах, также повреждена детская площадка.
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"В Борисовском районе хутор Никольский атакован одним беспилотником… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Казначеевка совершены атаки 6 беспилотников… В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 3 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелу 2 снарядами и атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе четыре села подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 3 дронов. В Краснояружском районе по пяти селам выпущено 30 боеприпасов и зафиксированы атаки 2 беспилотников. В селе Репяховка от удара дрона по движущемуся легковому автомобилю ранены два мирных жителя.
"В Шебекинском муниципальном округе посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Марьино подверглись атакам 23 беспилотников, 21 из которых сбит", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.