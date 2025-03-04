https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html

Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР

Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025

Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР

Три боевика 60-й отдельной механизированной бригады украинских войск добровольно сдались в плен военнослужащим группировки "Запад" ВС РФ под Ямполовкой в ДНР,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:06:00+03:00

2025-03-04T04:06:00+03:00

2025-03-04T04:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Три боевика 60-й отдельной механизированной бригады украинских войск добровольно сдались в плен военнослужащим группировки "Запад" ВС РФ под Ямполовкой в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "В районе населенного пункта Ямполовка в оккупированной киевским режимом части ДНР военнослужащим группировки войск "Запад" ВС РФ добровольно сдались в плен трое боевиков 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель российских силовых структур. Кадры объективного контроля сдачи украинских военных в плен бойцам группировки войск "Запад" передано в распоряжение РИА Новости.

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вооруженные силы украины, днр