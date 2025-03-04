https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html
Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР
Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025
Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР
Три боевика 60-й отдельной механизированной бригады украинских войск добровольно сдались в плен военнослужащим группировки "Запад" ВС РФ под Ямполовкой в ДНР,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:06:00+03:00
2025-03-04T04:06:00+03:00
2025-03-04T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Три боевика 60-й отдельной механизированной бригады украинских войск добровольно сдались в плен военнослужащим группировки "Запад" ВС РФ под Ямполовкой в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "В районе населенного пункта Ямполовка в оккупированной киевским режимом части ДНР военнослужащим группировки войск "Запад" ВС РФ добровольно сдались в плен трое боевиков 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель российских силовых структур. Кадры объективного контроля сдачи украинских военных в плен бойцам группировки войск "Запад" передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250304/vzryvy-2002874032.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ДНР
Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР
Три боевика из 60-й мехбригады ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР