https://ria.ru/20250304/vsu--2002945125.html

ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке - РИА Новости, 04.03.2025

ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке

Украинские войска с начала суток многократно обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:54:00+03:00

2025-03-04T12:54:00+03:00

2025-03-04T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 00:20 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram- канале управления. По его данным, в 7.30 мск обстрел города возобновился и до 11.50 по указанным двум районам было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра, из них три - кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250304/vsu-2002936543.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия