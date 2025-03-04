https://ria.ru/20250304/vsu--2002945125.html
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке
Украинские войска с начала суток многократно обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:54:00+03:00
2025-03-04T12:54:00+03:00
2025-03-04T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 00:20 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram- канале управления. По его данным, в 7.30 мск обстрел города возобновился и до 11.50 по указанным двум районам было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра, из них три - кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250304/vsu-2002936543.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке
ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 00:20 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram- канале управления.
По его данным, в 7.30 мск обстрел города возобновился и до 11.50 по указанным двум районам было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра, из них три - кассетные.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.