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Володин рассказал о проекте по защите граждан от бездомных животных - РИА Новости, 04.03.2025
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16:37 04.03.2025 (обновлено: 17:41 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/volodin-2003011465.html
Володин рассказал о проекте по защите граждан от бездомных животных
Володин рассказал о проекте по защите граждан от бездомных животных - РИА Новости, 04.03.2025
Володин рассказал о проекте по защите граждан от бездомных животных
Внесенный в палату парламента законопроект позволит регионам самим принимать решения по защите от бездомных животных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:37:00+03:00
2025-03-04T17:41:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Внесенный в палату парламента законопроект позволит регионам самим принимать решения по защите от бездомных животных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Потом регионы будут для себя принимать решение, принять эту у себя норму или не принять. &lt;...&gt; Но еще раз хочу подчеркнуть: регионы сами определяют и время нахождения собак в бездомных приюте", — отметил он. По словам Володина, предложенное депутатами решение позволит отлавливать бездомных собак и размещать их в приютах. Председатель Госдумы также добавил, что желающие смогут забирать животных к себе и заботиться о них. "А так что получается? Нет, их должны стерилизовать, а потом выпускать опять в жилые микрорайоны", — пояснил Володин. Председатель ГД напомнил, что человеческая жизнь, в особенности ребенка, остается высшей ценностью. На прошлой неделе первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также предложил ужесточить уголовную ответственность до трех лет лишения свободы для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека.
https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001921152.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир бурматов
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Бурматов
Володин рассказал о проекте по защите граждан от бездомных животных

Володин: регионы сами определят применение нормы по защите от бездомных животных

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Внесенный в палату парламента законопроект позволит регионам самим принимать решения по защите от бездомных животных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Он предполагает, что субъекты страны смогут самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и регламентировать другие вопросы, связанные с безопасностью людей.

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"Потом регионы будут для себя принимать решение, принять эту у себя норму или не принять. <...> Но еще раз хочу подчеркнуть: регионы сами определяют и время нахождения собак в бездомных приюте", — отметил он.
По словам Володина, предложенное депутатами решение позволит отлавливать бездомных собак и размещать их в приютах. Председатель Госдумы также добавил, что желающие смогут забирать животных к себе и заботиться о них.
«
"А так что получается? Нет, их должны стерилизовать, а потом выпускать опять в жилые микрорайоны", — пояснил Володин.
Председатель ГД напомнил, что человеческая жизнь, в особенности ребенка, остается высшей ценностью.
На прошлой неделе первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также предложил ужесточить уголовную ответственность до трех лет лишения свободы для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир Бурматов
 
 
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