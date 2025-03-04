Володин рассказал о проекте по защите граждан от бездомных животных
Володин: регионы сами определят применение нормы по защите от бездомных животных
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Внесенный в палату парламента законопроект позволит регионам самим принимать решения по защите от бездомных животных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Проект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Он предполагает, что субъекты страны смогут самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и регламентировать другие вопросы, связанные с безопасностью людей.
"Потом регионы будут для себя принимать решение, принять эту у себя норму или не принять. <...> Но еще раз хочу подчеркнуть: регионы сами определяют и время нахождения собак в бездомных приюте", — отметил он.
«
"А так что получается? Нет, их должны стерилизовать, а потом выпускать опять в жилые микрорайоны", — пояснил Володин.
Председатель ГД напомнил, что человеческая жизнь, в особенности ребенка, остается высшей ценностью.
На прошлой неделе первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также предложил ужесточить уголовную ответственность до трех лет лишения свободы для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека.